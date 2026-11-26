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SARONNO – Il Distretto Urbano del Commercio (Duc) di Saronno vince il Bando Regionale 2026 rientrando a pieno titolo nella fascia dei 12 “Progetti di Eccellenza” della provincia di Varese. Nella graduatoria pubblicata oggi da Regione Lombardia, il progetto presentato da Saronno ha ottenuto 170 punti (39° posto assoluto a livello regionale e quarto in provincia), aggiudicandosi il contributo regionale massimo di 520.000 euro.

Un risultato di grande prestigio che premia la visione strategica del territorio e la solidità di una rete che, oltre al Comune e a Confcommercio Saronno, ha coinvolto, come partner progettuali aggiuntivi, l’associazione Duc Saronno, Confcommercio Uniascom Provincia di Varese, la Camera di Commercio di Varese e Federalberghi Varese.

“Questo risultato premia la scelta politica e progettuale di mettere in connessione cultura, attrattività e sicurezza e di metterli al centro dello sviluppo economico di Saronno – dichiara l’Assessora al Commercio del comune di Saronno Francesca Rufini, che continua – senza sicurezza non c’è attrattività, e non ci sono le condizioni perché le attività commerciali possano lavorare e crescere serenamente. Con questo bando investiamo in modo concreto e integrato sia sulle infrastrutture, ampliando la rete di videosorveglianza con telecamere dotate di intelligenza artificiale nei punti più sensibili della città, sia sulla prevenzione quotidiana, attraverso le reti di vicinato commerciale, la mappatura partecipata e il supporto agli eventi. Allo stesso tempo, restituiamo alla città un polo culturale sicuro e pienamente agibile come Villa Gianetti, capace di generare nuovi flussi a beneficio di tutto il tessuto economico. Ringrazio l’ufficio commercio del Comune di Saronno per aver lavorato con grande competenza e dedizione, l’ex assessora Laura De Cristofaro con cui era stata avviata la partecipazione al bando e il nostro partner di riferimento Confcommercio Saronno per l’impegno costante con cui si spende sul territorio, fungendo da ponte indispensabile tra l’Amministrazione e le imprese per costruire un progetto davvero aderente ai bisogni reali di chi lavora ogni giorno nei nostri negozi”.

Sulla stessa linea il Presidente di Confcommercio Saronno, Andrea Busnelli: “Rientrare tra i progetti di eccellenza dimostra che quando istituzioni e associazioni di categoria lavorano in piena sinergia i risultati arrivano. Anche per questo è doveroso un grazie a tutte le realtà coinvolte. Come Confcommercio siamo in prima linea, affiancando il Comune di Saronno, per cogliere tutte le opportunità per il commercio locale, a partire da quelle offerte dal bando Distretti. Mettiamo a disposizione della città diversi strumenti dai percorsi formativi gratuiti per gli operatori agli strumenti di analisi dei flussi realizzate tramite Confcommercio analytics per capire come si muovono gli oltre 1,5 milioni di visitatori unici che arrivano in città ogni anno.”.

Il programma di intervento vincitore del bando si sviluppa lungo un asse strategico che unisce cultura, attrattività e sicurezza urbana e commerciale, affrontata sia sul piano strutturale sia su quello della prevenzione partecipata nell’ottica di supporto e rilancio del commercio cittadino.