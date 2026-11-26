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CASTIGLIONE OLONA – Una serata tra arte, storia e musica a Palazzo Branda Castiglioni, dove sabato 21 novembre si è svolto un nuovo appuntamento della rassegna «Invito a Palazzo», che ha fatto registrare una notevole partecipazione di pubblico. L’iniziativa ha preso il via alle 20 con una visita guidata serale condotta da Andrea Prina, che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta della storia e del patrimonio artistico dell’antica dimora del cardinale Branda Castiglioni.

A seguire, nella Sala della Quadreria, si è tenuto il concerto del duo «Corde Sonore», composto dal soprano Angela Lisciandra e dal chitarrista Pippo Mortillaro. I due musicisti hanno proposto un viaggio attraverso epoche, stili e culture differenti, offrendo al pubblico un repertorio che ha trovato una particolare cornice negli ambienti dello storico palazzo castiglionese.

La Sala della Quadreria gremita ha confermato l’interesse del pubblico per la formula della rassegna, che abbina la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale alla proposta di appuntamenti musicali. Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale attraverso i propri canali social, con un ringraziamento ai due artisti, all’Ufficio cultura per l’organizzazione dell’iniziativa e a tutti coloro che hanno partecipato alla visita guidata e al successivo concerto.

(foto: un momento dell’appuntamento)

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