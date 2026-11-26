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CISLAGO – Mercoledì 2 dicembre, alle 20.30, all’auditorium L’Angolo dell’Arte di Cislago, si terrà “Oltre il campo – storie di sport, talento e libertà di scegliere“, un incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con F.C. Como Women, club indipendente professionistico di serie A Women, che svolge i propri allenamenti al centro sportivo di Viale dello Sport a Cislago.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare l’importanza della pratica sportiva, soprattutto tra le nuove generazioni, quale strumento di benessere psicofisico, crescita personale, inclusione e socializzazione. Lo sport rappresenta, infatti, una preziosa opportunità educativa, attraverso la quale acquisire consapevolezza delle proprie capacità e fare propri valori come l’impegno, la costanza, il rispetto reciproco, il senso di appartenenza e il lavoro di squadra

Prendendo spunto dal calcio femminile e dalla sua evoluzione negli ultimi anni, la serata intende offrire un’occasione di confronto su tematiche che vanno ben oltre la dimensione sportiva: le pari opportunità, il superamento degli stereotipi di genere, la libertà di seguire le proprie passioni e di coltivare il proprio talento, senza essere condizionati da pregiudizi o modelli culturali.

Protagoniste dell’incontro saranno alcune calciatrici e rappresentanti di F.C. Como Women, che, attraverso le loro testimonianze dirette, accompagneranno il pubblico alla scoperta di ciò che si cela dietro una carriera sportiva: le esperienze personali e professionali, i sacrifici, le

difficoltà incontrate, i traguardi raggiunti e la determinazione necessaria per inseguire i propri sogni.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al rapporto tra sport e formazione scolastica, al ruolo delle famiglie nel sostenere le passioni dei propri figli e all’importanza di offrire alle nuove generazioni opportunità ed esperienze che consentano loro di esprimere liberamente le proprie potenzialità.

L’incontro sarà moderato da Martina Giuliano (ufficio stampa F.C. Como Women) e Paolo Zerbi (giornalista sportivo) e prevede anche un momento di confronto diretto con il pubblico.

Con questa iniziativa si intende contribuire alla diffusione di una cultura dello sport accessibile, inclusiva e attenta alle pari opportunità, riconoscendo nella pratica sportiva un importante strumento di crescita individuale e collettiva.

La serata è aperta a tutta la cittadinanza, con un particolare invito rivolto agli studenti, ai giovani, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alle

associazioni sportive del territorio.

(foto d’archivio)

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