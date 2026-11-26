Sport

SARONNO – La Tci di Gianfranco Librandi ribadisce il suo sostegno alla Pallacanestro Varese. In un messaggio diffuso sui social, l’azienda saronnese ha raccontato le ragioni del suo legame con il club biancorosso, richiamando il valore dello sport e del lavoro di squadra.

“L’energia che ci unisce, dentro e fuori dal campo” è la frase scelta dalla Tci per accompagnare il messaggio. La Tci figurava già tra i top sponsor della Pallacanestro Varese nel marzo 2019. Il marchio dell’azienda saronnese è comparso anche sulle maglie da gioco della stagione 2025-2026.

La Tci, sigla di Telecomunicazioni Italia, ha sede in via Parma a Saronno e produce componenti elettronici per l’illuminazione. Tra i suoi prodotti ci sono alimentatori e moduli per lampade e sistemi a led.

A fondarla nel 1987 è stato Gianfranco Librandi, imprenditore noto in città anche per il suo impegno politico.

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