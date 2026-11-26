Città

SARONNO – “Ringrazio innanzitutto il responsabile regionale Lombardia Luca Ferrazzi ed il coordinatore provinciale Alessandro Rossi per avermi affidato questo incarico di grande responsabilità”. Così Luca Amadio commenta la sua nomina a responsabile dell’area Sud-Est della provincia di Varese, da Saronno a Malnate, per Futuro Nazionale, il movimento politico di Roberto Vannacci.

“Desidero inoltre sottolineare che dietro questa nomina c’è una squadra di persone che lavora assiduamente con determinazione e professionalità – prosegue Amadio –. Si tratta di un incarico importante, che comprende uno dei territori più strategici e popolosi della provincia, in cui Futuro Nazionale desidera costruire una struttura forte, radicata e presente, con particolare attenzione alla sicurezza, al decoro, al sostegno alle famiglie e alle imprese”.

La nomina di Amadio si inserisce nel percorso di organizzazione territoriale del movimento nel Varesotto. Su proposta del coordinatore provinciale Alessandro Rossi sono stati ufficializzati i componenti dell’esecutivo provinciale e i primi referenti cittadini, con l’obiettivo di consolidare la presenza del movimento nei comuni e coordinare le attività politiche e amministrative.

Nella squadra provinciale figurano Massimo Rogora con la delega agli Enti locali, Luca Iaconianni all’organizzazione, Davide De Alberti al tesseramento, Daniele Parisi come tesoriere e Sara Rasconà alla comunicazione e stampa.

Per quanto riguarda le deleghe territoriali, oltre ad Amadio, sono stati nominati Francesco Lattuada, responsabile dell’area Sud-Ovest, da Castellanza a Ispra, e Marco Ermolli, responsabile dell’area Nord della provincia. Tra i primi referenti cittadini figurano Dario Mazzola per Varese e Massimiliano Nardi per Busto Arsizio.

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