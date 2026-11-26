Saronnese

GERENZANO – Una festa dedicata ai nuovi piccoli cittadini gerenzanesi. Sabato 21 novembre al Parco degli Aironi si è svolta la cerimonia di benvenuto ai bambini e alle bambine nati nel 2025, promossa dall’Amministrazione comunale e condivisa con le loro famiglie. Simbolo dell’iniziativa è stato un acero rosso, messo a dimora alcuni giorni prima della cerimonia e donato dalla cooperativa Ardea onlus. Accanto all’albero è stato collocato un paletto con una targhetta dedicata ai bambini nati nel 2025, destinata a ricordare nel tempo il loro ingresso nella comunità gerenzanese.

Durante la manifestazione, ciascun bambino, insieme alla propria famiglia, ha aggiunto una foglia colorata all’albero simbolico preparato per l’occasione. Ogni foglia, associata al nome di un piccolo cittadino, ha rappresentato una nuova storia e un nuovo legame con la comunità locale.

Attraverso i propri canali social, l’Amministrazione comunale ha ringraziato la cooperativa Ardea onlus per la donazione dell’acero rosso, le famiglie che hanno preso parte alla cerimonia e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione dell’appuntamento. L’auspicio espresso dal Comune è che l’albero possa crescere insieme ai bambini ai quali è stato dedicato, diventando negli anni un punto di riferimento all’interno del Parco degli Aironi.

Le pergamene destinate ai bambini e alle bambine che non hanno partecipato alla cerimonia saranno recapitate direttamente a casa delle rispettive famiglie.

(foto: un momento della cerimonia)

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