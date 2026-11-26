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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 25 novembre, ci sono la segnalazione di un’aggressione contro un’automobilista tra Saronno e Gerenzano, i filmati della rissa in via Garibaldi e le iniziative cittadine per sensibilizzare sul tema della violenza. Spazio anche al confronto politico sul verde pubblico.

Tre ragazzini, tra i 12 e i 15 anni, avrebbero lanciato sassi contro un’auto in transito tra Saronno e Gerenzano, per poi insultare pesantemente la conducente. L’episodio, avvenuto intorno alle 18.30 nella zona del Mornati Paglia, è stato raccontato dalla donna sui social dopo aver informato i carabinieri. La segnalazione descrive un gesto improvviso e senza apparente motivo, che ha lasciato l’automobilista sconvolta, anche per la giovane età dei protagonisti.

Continuano a circolare sui cellulari dei saronnesi i video della rissa avvenuta sabato 21 novembre in via Garibaldi. Le immagini, riprese da diverse angolazioni, mostrano alcuni partecipanti colpire con sedie e bastoni, mentre altri infieriscono su persone già a terra. Nei filmati si vedono anche numerosi giovani assistere allo scontro, a pochi metri dai protagonisti. Il bilancio dell’episodio è di due feriti, un 28enne e un 31enne accompagnati in ospedale, e sei persone denunciate.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Saronno porta il Termometro della violenza anche nelle strade. La campagna prevede manifesti in 20 vie cittadine, con messaggi pensati per aiutare a riconoscere i segnali di una relazione violenta, dalle forme di controllo e svalutazione fino agli episodi più gravi. L’iniziativa, promossa dall’assessorato guidato da Lucy Sasso, sarà accompagnata dalla diffusione dei materiali informativi in scuole, ospedali, farmacie, negozi, associazioni e stazione ferroviaria.

Saronno Civica torna sul tema del verde pubblico dopo la presentazione del piano comunale che prevede 135 abbattimenti e 229 nuove piantumazioni, con un saldo atteso di 94 alberi in più. Il gruppo contesta all’amministrazione Pagani di aver realizzato gli abbattimenti senza dare seguito alle sostituzioni e alle forestazioni già previste, e richiama gli interventi effettuati durante l’amministrazione Airoldi, tra cui il censimento degli alberi e diverse nuove piantumazioni. Nella nota la formazione critica anche alcune potature e chiede che il regolamento del verde mantenga criteri di compensazione ambientale che considerino non soltanto il numero, ma anche il valore delle piante.

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