Groane

LAZZATE – Il teatro, la musica e le parole diventano strumenti per affrontare il tema della violenza di genere. Venerdì 27 novembre alle 21, all’arengario Cattaneo di piazza Giovanni Paolo II a Lazzate, va in scena #Oltre la gabbia, una conferenza-spettacolo promossa dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Lazzate in collaborazione con Giorgia Graziano Teatro.

Lo spettacolo vedrà protagoniste Giorgia Graziano e Lorena Maistrello, che ne curano la realizzazione e l’interpretazione. La drammaturgia musicale dal vivo sarà affidata a Daniele Molteni e Romina Vanzulli, mentre Lorenzo Fumagalli e Giulia Marino daranno voce ai monologhi dedicati al tema della violenza di genere.

L’iniziativa proseguirà sabato 28 novembre con un laboratorio espressivo dedicato al rapporto tra corpo e parola, pensato per approfondire la tematica attraverso un percorso di partecipazione e riflessione. L’appuntamento si terrà al Family Point di Misinto.

Per informazioni e iscrizioni al laboratorio è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected].

(foto archivio: arengario di Lazzate)

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