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UBOLDO – La magia delle festività natalizie si appresta a conquistare Uboldo con l’arrivo dell’evento “Aspettando il Natale“. Domenica 29 novembre, dalle 10 alle 18, l’area verde del parco comunale Falcone Borsellino in via Ceriani si trasformerà nel cuore pulsante delle celebrazioni, accogliendo cittadini e visitatori in un’atmosfera ricca di suggestioni.

L’iniziativa, promossa dalla pro loco Uboldo con il fondamentale contributo dell’amministrazione comunale, proporrà una giornata interamente pensata per accendere lo spirito delle feste e valorizzare il tessuto associativo e commerciale locale. Tra gli appuntamenti di maggior richiamo per i più piccoli spicca l’allestimento del villaggio di Babbo Natale, mentre l’animazione della giornata sarà garantita da costante musica dal vivo.

I viali del parco ospiteranno le caratteristiche casette dedicate alle associazioni del territorio, ai commercianti e agli artigiani, affiancate da mercatini creativi ricchi di spunti e idee regalo. Non mancherà una strutturata offerta gastronomica: il pubblico potrà degustare specialità tipiche e proposte food a cura del gruppo Alpini e degli esercenti locali, senza dimenticare la tradizionale castagnata allestita dai volontari dell’associazione Itaca.

L’evento rappresenta il primo grande appuntamento del calendario festivo cittadino, un’occasione per vivere gli spazi pubblici all’insegna della convivialità e delle tradizioni natalizie.

(foto d’archivio)

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