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SARONNO – Piogge diffuse nella prima parte della giornata, con il tempo che migliora progressivamente nel pomeriggio.

Oggi a Saronno la mattinata sarà caratterizzata da precipitazioni insistenti e probabilità di pioggia alta: le piogge, più intense tra notte e prime ore del mattino, porteranno un accumulo complessivo intorno a 3,5 millimetri. Dal primo pomeriggio la probabilità di pioggia cala sensibilmente e le precipitazioni tenderanno a esaurirsi.

Le temperature si manterranno su valori contenuti, con una minima intorno ai 6 gradi e una massima vicino ai 9 gradi. Il cielo rimarrà molto nuvoloso fino a metà giornata; in seguito la copertura si diraderà, lasciando spazio a schiarite intermittenti in serata.

I venti risulteranno più sostenuti nella notte e nelle prime ore, con raffiche che si attenueranno durante il giorno: attesi solo deboli rinforzi lungo le ore più umide. Verso la notte non si esclude la formazione di nebbie o banchi di misto nebbia e nuvole basse.

Breve anticipazione per il giorno successivo: situazione più asciutta con zero millimetri di pioggia previsti e temperature stabili intorno a 6-10 gradi.

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