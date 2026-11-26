Comasco

MOZZATE – Anche il Comune di Mozzate ha preso parte all’iniziativa «L’arte del coraggio», svoltasi a Senna Comasco e dedicata alla memoria di Peppino Impastato, giornalista e attivista siciliano ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978.

All’appuntamento ha partecipato il sindaco di Mozzate, Clemente Ciccozzi, insieme ai rappresentanti del Comitato dei sindaci «5 Dicembre 2014». Al centro dell’iniziativa un’opera artistica realizzata in omaggio a Impastato, figura simbolo dell’impegno civile e della lotta alla criminalità organizzata. Attraverso la sua attività giornalistica e le trasmissioni di Radio Aut, Impastato aveva denunciato le attività della mafia nel territorio siciliano, utilizzando anche la satira come strumento di informazione e di denuncia.

La partecipazione all’evento di Senna Comasco è stata resa nota dall’Amministrazione comunale di Mozzate attraverso i propri canali social. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per ricordare la figura di Impastato attraverso il linguaggio dell’arte e richiamare l’attenzione sui temi della legalità e dell’impegno civile.

25112026