Città

Nel 1623 il re di Spagna concesse il feudo di Turate alla famiglia dei Caimi con il titolo di conte. Negli anni immediatamente successivi la famiglia del feudatario decise la costruzione di una nuova dimora come segno del prestigio raggiunto. Il nuovo palazzo utilizzò , nella sua struttura, una parte del vecchio

edificio medievale che ancora emerge in alcune parti della costruzione. Se si nota con un po’ di attenzione nel passaggio carraio tra la corte d’onore e la corte di servizio che si apre a sinistra, sulla parete a mezza altezza si vede una grande cornice in mattone cotto di una finestra tamponata, conclusa da un arco e sesto acuto, elemento questo che rimanda allo stile tardo gotico della fine del ‘400.

Se passiamo al cortile di servizio, dove un tempo stavano le stalle e le rimesse delle carrozze, in alto sulla parete, si vede una striscia del vecchio muro sulla quale si evidenzia una decorazione in tempera rossa che

mostra segni di una decorazione antica precedente al palazzo seicentesco. Mi pare utile confrontare questo lacerto decorativo con qualcosa di molto simile che si trova in un altro edificio medievale del territorio: il castello visconteo di Fagnano Olona. In quella che un tempo era la sala della guardia, oggi sala del Consiglio Comunale, si vedono decorazioni cosiddette a palmetta che richiamano quelle del cortile di palazzo Caimi a Turate. Sotto il portico a destra sulla parete è stato murato un fronte di camino in pietra arenaria sul quale sono scolpiti tre stemmi facilmente riconoscibili: a sinistra il biscione dei Visconti al centro lo stemma dei Crivelli di Uboldo, a destra il cigno con la scure dei Carcano. Potrebbe essere in segno di qualche legame parentale o meglio coniugale tra le tre famiglie.

Un latro scudo in pietra con il cigno dei Carcano compare sulla parete di sinistra che dà accesso allo scalone d’onore del palazzo.

dida: profilo della finestra medievale – decorazione sulla parete del cortile di servizio – decorazione a palmette della sala di Fagnano Olona – Fronte in pietra del camino murato sulla parete del portico.

Note storico artistiche di Sergio Beato è una rubrica quindicinale dedicata alla storia e alle curiosità del territorio, firmata da Sergio Beato. Ogni giovedì i lettori troveranno racconti, personaggi e vicende poco conosciute legate al Saronnese, alle Groane, alla Bassa comasca e al Tradatese. Un appuntamento pensato per riscoprire luoghi e memoria locale attraverso storie documentate e un linguaggio semplice e accessibile.

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