Città

SARONNO – E’ inspiegabilmente passato in sordina, nel senso che neanche l’Amministrazione ne ha parlato ma la giunta ha approvato le linee guida per la variante generale al Piano di governo del territorio. Cinque gli indirizzi: uno sviluppo insediativo equilibrato che punti sul recupero delle aree dismesse e degli edifici esistenti, nuovi collegamenti tra i quartieri e il recupero degli spazi pubblici, il rafforzamento della rete ciclopedonale e la revisione della mobilità e della sosta, la qualità architettonica e dell’abitare, la tutela del verde e la valorizzazione del Lura. Focus anche su data center e aree dismesse. Il via libera è arrivato all’unanimità dei presenti (assenti due assessori Mauro Lattuada e Matteo Fabris da remoto l’allora vicesindaco Cattaneo) giovedì 29 ottobre. Le linee guida, elaborate dal Centro Studi Pim di Milano, orientano la stesura della variante generale al Pgt.

L’assessore alla rigenerazione urbana Emilio Guastamacchia aveva anticipato i cinque indirizzi nel suo primo intervento in consiglio comunale, lunedì 12 ottobre, durante la discussione di una mozione. L’assessore aveva anche annunciato che la revisione del Pgt sarebbe proseguita insieme a quella del Piano generale del traffico urbano.

L’idea di città

“Saronno ha bisogno di una nuova idea di città”, si legge nelle linee guida. Il documento parte dal ruolo che Saronno già svolge per i comuni vicini, grazie alla stazione ferroviaria e ai collegamenti del territorio. Con poche aree libere, la variante punta sul recupero degli edifici esistenti e affida al Comune il compito di coordinare le trasformazioni, valutandole insieme alla capacità dei servizi, della viabilità e delle infrastrutture.

I cinque indirizzi riguardano lo sviluppo insediativo, il recupero dei collegamenti e degli spazi pubblici, la mobilità e la sosta, la qualità degli edifici e dell’abitare, il verde e il sistema del Lura. Il torrente è indicato come corridoio ecologico e possibile asse ciclopedonale nord-sud. Il piano dovrà valutare sia l’ampliamento del perimetro del parco sia la fattibilità di un collegamento protetto tra i tratti a nord e a sud della città. Tra gli obiettivi ci sono anche la tutela dei suoli permeabili, il drenaggio delle acque piovane e la riduzione delle isole di calore.

Data center, logistica e fotovoltaico a terra

Nel capitolo sulla qualità urbana, le linee guida indicano che “si valuterà una normativa specifica” per gli insediamenti di centri dati, le attività logistiche e gli impianti fotovoltaici su terreni liberi. Il documento parte dalla pressione che queste funzioni possono esercitare su un territorio già densamente urbanizzato. Spetterà alla stesura della variante definire quali condizioni introdurre e in quali ambiti applicarle.

I 28 ettari di aree dismesse

Il documento indica 28 ettari di aree dismesse e cita l’ex Cantoni, l’ex Isotta Fraschini e l’ex Parma tra i grandi comparti già interessati da percorsi di trasformazione. La variante dovrà collegare questi interventi al recupero diffuso del patrimonio edilizio esistente e individuare in anticipo, per le aree strategiche, le funzioni ammesse e i contributi attesi per la città. Le linee guida chiedono di subordinare gli eventuali aumenti delle volumetrie “a un reale ritorno per la collettività”. Tra i benefici indicati ci sono aree verdi accessibili, piazze e altri spazi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, servizi di quartiere e migliori collegamenti. Il documento propone anche di favorire gli usi temporanei degli immobili dismessi o sottoutilizzati e di valutare l’efficacia della perequazione urbanistica, il meccanismo che distribuisce oneri e benefici delle trasformazioni.

L’iter fino all’approvazione

Il procedimento è stato avviato giovedì 9 febbraio 2023. Con la delibera del 29 ottobre la giunta ha affidato all’Area tecnica gli adempimenti successivi. Il cronoprogramma affianca alla stesura della variante la Valutazione ambientale strategica, la Vas. Lo schema indica 30 giorni per la fase preliminare e 45 giorni per la messa a disposizione della bozza di piano, della componente geologica, del rapporto ambientale e della sua sintesi. Prima dell’adozione in consiglio comunale sono previsti anche la raccolta dei pareri delle parti sociali e il passaggio in conferenza Vas.

Dopo l’adozione, gli atti saranno depositati per 30 giorni e nei 30 giorni successivi si potranno presentare le osservazioni. Il cronoprogramma indica 90 giorni per le controdeduzioni alle osservazioni e, in parallelo, 120 giorni dal ricevimento degli atti per la verifica di compatibilità con il piano territoriale della Provincia di Varese. L’approvazione definitiva spetta al consiglio comunale. La variante diventerà efficace con la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Il cronoprogramma indica la durata delle fasi, senza fissare la data dell’adozione o del voto finale.

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