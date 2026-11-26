Città

SARONNO – Una convenzione con Ferrovienord per consentire alla polizia locale di accedere alle immagini delle telecamere delle due stazioni cittadine e un atto nazionale ancora necessario per l’effettiva istituzione del presidio della Polfer. Sono i due temi al centro dell’intervento della sindaca Ilaria Pagani, che ha voluto fare il punto sul lavoro dell’Amministrazione comunale sul fronte della sicurezza ferroviaria.

Con la delibera di giunta numero 294 del 5 novembre 2026 è stata approvata la convenzione con Ferrovienord per l’utilizzo dei flussi video delle telecamere presenti nelle stazioni di Saronno e Saronno Sud. In questi giorni si sta procedendo alla sottoscrizione dell’accordo.

“Si tratta di uno strumento importante, che consentirà di rafforzare la collaborazione tra la nostra Polizia Locale e Ferrovienord, migliorando le possibilità di monitoraggio e la tempestività degli interventi”, spiega la prima cittadina, ringraziando la società per la disponibilità dimostrata.

Sul fronte del presidio della Polfer, Pagani esprime soddisfazione per l’avanzamento dei lavori di riqualificazione degli spazi destinati a ospitare gli agenti nella stazione di Saronno, ma precisa che la conclusione del cantiere non coinciderà necessariamente con l’apertura del comando. “È tuttavia necessario distinguere due passaggi: il completamento degli spazi destinati a ospitare gli agenti e l’effettiva istituzione del Posto di Polizia ferroviaria”.

Per quest’ultimo passaggio, chiarisce la sindaca, è necessaria l’adozione di un apposito atto ordinativo unico a livello nazionale. “Non dipende dal Comune né dal completamento dei lavori, ma richiede l’adozione dell’apposito atto ordinativo unico a livello nazionale, necessario a formalizzare l’istituzione del presidio – precisa la sindaca – Nel frattempo, confidiamo che proseguano le attività degli agenti della Polizia Ferroviaria alla stazione di Saronno, attraverso i controlli e i pattugliamenti, in attesa che si completi l’iter amministrativo necessario per rendere stabile e operativo il nuovo comando”.

Pagani assicura che il Comune continuerà a seguire l’iter mantenendo aperto il confronto con la Prefettura e gli altri interlocutori istituzionali.

“L’obiettivo non è fare nuovi annunci, ma arrivare a un risultato concreto: garantire a Saronno una presenza stabile della Polizia Ferroviaria, adeguata al ruolo strategico della nostra stazione e alle esigenze di sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori”.

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