Groane

CESATE – Sacchi di immondizia, rifiuti ingombranti e materiali di vario genere abbandonati lungo le strade e negli spazi pubblici. A riportare l’attenzione sul problema è la lista civica Cesate Insieme, che ha diffuso una serie di fotografie per documentare alcune situazioni di degrado sul territorio comunale, sollecitando nuovi interventi da parte dell’Amministrazione.

Gli esponenti della lista civica ricordano di avere già affrontato la questione lo scorso giugno, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e portando il problema all’attenzione del Consiglio comunale. In quell’occasione erano stati chiesti dati sulle segnalazioni ricevute, sui tempi di rimozione dei rifiuti, sui controlli effettuati e sulle sanzioni comminate, anche per approfondire le eventuali criticità legate all’introduzione della raccolta puntuale.

«A distanza di mesi, il problema continua a ripresentarsi», sottolineano da Cesate Insieme. Pur riconoscendo la responsabilità di chi abbandona i rifiuti, gli esponenti della lista civica chiedono all’Amministrazione un maggiore impegno sul fronte della prevenzione e dei controlli, soprattutto nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno.

«Rimuovere i rifiuti è necessario. Impedire che vengano nuovamente abbandonati è il vero obiettivo», evidenziano dalla formazione politica, annunciando l’intenzione di riportare la questione all’attenzione della maggioranza consiliare.

Cesate Insieme continuerà inoltre a raccogliere le segnalazioni dei residenti, invitando i cittadini a comunicare al Comune e alla lista civica eventuali nuovi episodi di abbandono, indicando il luogo e allegando, quando possibile, una fotografia.

«Avere un paese pulito e curato non dovrebbe essere un’ambizione. Dovrebbe essere la normalità», concludono gli esponenti di Cesate Insieme.

27112026