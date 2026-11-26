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ROVELLO PORRO – Una camminata di circa tre chilometri nel Parco Lura per ricordare le donne vittime di violenza e ribadire il no ai maltrattamenti e ai femminicidi. L’appuntamento è per domenica 29 novembre, con un’iniziativa organizzata dall’Associazione Genitori in Gioco di Rovello Porro, aperta gratuitamente a tutti, adulti e bambini.

Il ritrovo è fissato alle 14.30 al Centro Civico di piazza A. Porro 19. La partenza della camminata è prevista alle 15 e il percorso si snoderà all’interno del Parco Lura, per una distanza complessiva di circa tre chilometri.

Alle 16 i partecipanti faranno ritorno al Centro Civico, dove è previsto un momento di riflessione e commemorazione delle vittime di violenza e di femminicidio. Durante l’incontro saranno letti alcuni brani a cura dell’associazione artistico-culturale Helianto.

L’iniziativa vuole essere un’occasione di partecipazione collettiva e sensibilizzazione, per ricordare le donne che hanno subito violenza e promuovere una cultura fondata sul rispetto. Tutti i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di rosso, colore simbolo della giornata.

Al termine dell’evento sarà offerto un piccolo ristoro dalla Pasticceria Anna di Rovello Porro. In caso di maltempo, il ritrovo è previsto direttamente alle 15 al Centro Civico per il momento di riflessione.

La partecipazione è gratuita e non ci sono limiti di età. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Rovello Porro e la collaborazione del G.S. Rovello Porro e dell’associazione Helianto.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] o consultare i canali Facebook e Instagram dell’associazione.

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