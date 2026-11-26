Saronno, a Villa Gianetti il “Gran gala dell’opera buffa”, tra Mozart, Rossini e grandi classici
26 Novembre 2026
SARONNO – Domenica 29 novembre, alle 16.30, la sala dei concerti di Villa Gianetti a Saronno, sede del Museo Giuditta Pasta, ospiterà il gran gala dell’opera Buffa, organizzato dall’associazione Amici della Lirica “G. Pasta” in forma semiscenica. Arie, duetti e scene d’opera tratte dai titoli più celebri di questo meraviglioso e divertente repertorio saranno eseguite per sottolineare, come suggerisce il sottotitolo, le sottili ironie, gli intrighi e i travestimenti delle più esilaranti trame del teatro mozartiano e rossiniano, insieme a quelle di altri geniali operisti che hanno inserito questo genere, tutto italiano ma diffusosi in Europa e oltreoceano, nella loro produzione compositiva, ispirando veri e propri capolavori.
Tra questi, il Falstaff di Verdi, Gianni Schicchi di Puccini e I racconti di Hoffmann di Offenbach.
Gli artisti sono tutti di livello internazionale:
- Emilija Minic, soprano originaria del Montenegro, eseguirà difficilissimi brani di grande virtuosismo vocale, tra cui la celeberrima aria della Regina della Notte da Il flauto magico di Mozart e l’altrettanto celebre Aria della Bambola da I racconti di Hoffmann di Offenbach.
- Filippo Fontana, brillante baritono dalla carriera internazionale, interpreterà celebri brani, spaziando dal Largo al factotum della città de Il barbiere di Siviglia di Rossini alle pagine mozartiane de Le nozze di Figaro e Don Giovanni, per poi “finire all’Inferno” (di Dante) con gli scherzi di un esilarante Gianni Schicchi.
- Al pianoforte, Marco Borroni, eccellente pianista saronnese e maestro collaboratore al Teatro alla Scala di Milano.
Il pubblico è invitato a partecipare a questa rara esecuzione, patrocinata dal Comune di Saronno. L’ingresso è aperto a tutti: con abbonamento per i soci dell’Associazione, con un contributo associativo occasionale, con uno sconto del 20% per i convenzionati Unitre e Pro Loco di Saronno e del 50% per i giovani.
Poiché l’ingresso è consentito fino a esaurimento dei posti, si consiglia la prenotazione per assicurarsi la partecipazione via mail all’indirizzo dell’Associazione: [email protected], telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 348 996 1039.
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