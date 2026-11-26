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SARONNO – Domenica 29 novembre, alle 16.30, la sala dei concerti di Villa Gianetti a Saronno, sede del Museo Giuditta Pasta, ospiterà il gran gala dell’opera Buffa, organizzato dall’associazione Amici della Lirica “G. Pasta” in forma semiscenica. Arie, duetti e scene d’opera tratte dai titoli più celebri di questo meraviglioso e divertente repertorio saranno eseguite per sottolineare, come suggerisce il sottotitolo, le sottili ironie, gli intrighi e i travestimenti delle più esilaranti trame del teatro mozartiano e rossiniano, insieme a quelle di altri geniali operisti che hanno inserito questo genere, tutto italiano ma diffusosi in Europa e oltreoceano, nella loro produzione compositiva, ispirando veri e propri capolavori.

Tra questi, il Falstaff di Verdi, Gianni Schicchi di Puccini e I racconti di Hoffmann di Offenbach.

Gli artisti sono tutti di livello internazionale:

Emilija Minic , soprano originaria del Montenegro, eseguirà difficilissimi brani di grande virtuosismo vocale, tra cui la celeberrima aria della Regina della Notte da Il flauto magico di Mozart e l’altrettanto celebre Aria della Bambola da I racconti di Hoffmann di Offenbach.

, soprano originaria del Montenegro, eseguirà difficilissimi brani di grande virtuosismo vocale, tra cui la celeberrima aria della Regina della Notte da Il flauto magico di Mozart e l’altrettanto celebre Aria della Bambola da I racconti di Hoffmann di Offenbach. Filippo Fontana , brillante baritono dalla carriera internazionale, interpreterà celebri brani, spaziando dal Largo al factotum della città de Il barbiere di Siviglia di Rossini alle pagine mozartiane de Le nozze di Figaro e Don Giovanni, per poi “finire all’Inferno” (di Dante) con gli scherzi di un esilarante Gianni Schicchi.

, brillante baritono dalla carriera internazionale, interpreterà celebri brani, spaziando dal Largo al factotum della città de Il barbiere di Siviglia di Rossini alle pagine mozartiane de Le nozze di Figaro e Don Giovanni, per poi “finire all’Inferno” (di Dante) con gli scherzi di un esilarante Gianni Schicchi. Al pianoforte, Marco Borroni, eccellente pianista saronnese e maestro collaboratore al Teatro alla Scala di Milano.

Il pubblico è invitato a partecipare a questa rara esecuzione, patrocinata dal Comune di Saronno. L’ingresso è aperto a tutti: con abbonamento per i soci dell’Associazione, con un contributo associativo occasionale, con uno sconto del 20% per i convenzionati Unitre e Pro Loco di Saronno e del 50% per i giovani.

Poiché l’ingresso è consentito fino a esaurimento dei posti, si consiglia la prenotazione per assicurarsi la partecipazione via mail all’indirizzo dell’Associazione: [email protected], telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 348 996 1039.

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