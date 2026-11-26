Città

SARONNO – Non più una colletta per acquistare un albero da piantare, ma un impegno concreto per farlo crescere e sopravvivere. È il cambio di paradigma proposto dall’Amministrazione comunale per la Festa dell’Albero, in programma sabato 28 novembre, presentato nel corso della serata di lunedì 23 novembre dedicata alla gestione del verde pubblico cittadino.

Negli anni scorsi erano le associazioni e i gruppi cittadini a mettere a disposizione le risorse economiche per acquistare nuove piante. Il Comune si occupava della messa a dimora, accompagnata generalmente da una breve cerimonia. Il problema si poneva nei mesi successivi, soprattutto durante l’estate, quando la carenza di acqua rischiava di compromettere la sopravvivenza delle giovani piante.

Quest’anno sarà il Comune a farsi carico dell’acquisto e della messa a dimora di 15 alberi, mentre alle associazioni sarà chiesto di contribuire alla loro manutenzione. Alcune delle piante sono già state messe a dimora, anticipando il peggioramento delle condizioni meteo.

“Per un’associazione, avere delle risorse economiche vuol dire sacrificio, vuol dire fatica, vuol dire tante cose. Le destinavano per acquistare piante”, è stato spiegato durante la serata. Da qui la scelta di cambiare la formula dell’iniziativa, coinvolgendo le realtà cittadine nella cura del patrimonio arboreo.

La proposta è stata avanzata alle associazioni e anche a un movimento politico. Diverse le modalità con cui sarà possibile aderire: occupandosi direttamente delle bagnature oppure sostenendo economicamente i costi della manutenzione, già quantificati dal Comune.

Al centro del nuovo progetto c’è soprattutto il tema delle bagnature di soccorso nei mesi estivi, quando le alte temperature e la siccità mettono a dura prova gli alberi appena piantati. “Le bagnature di soccorso quest’anno sono state effettuate, ma probabilmente sono state fatte in maniera non sufficiente, non come ci si potrebbe aspettare. Quindi dobbiamo avere anche noi una cultura sulla manutenzione che ci manca e che dobbiamo acquisire, ma come la dobbiamo acquisire noi, probabilmente anche altri soggetti”.

L’obiettivo è dunque andare oltre la cerimonia di piantumazione, trasformando la Festa dell’Albero in un percorso di responsabilità condivisa tra Amministrazione e cittadinanza attiva. Resta comunque in capo al Comune la garanzia della manutenzione delle nuove piante, anche in assenza di adesioni.

“Laddove l’associazione non riesce a far fronte non c’è problema, la pianta l’abbiamo piantata e la manutenzione la garantiamo”.

Emblematico il riferimento, durante la presentazione, ai pruni morti in piazza San Francesco: un esempio concreto della necessità di accompagnare le nuove piantumazioni con interventi di cura costanti. “Non possiamo permettercelo. Quindi questa è un po’ la sfida che quest’anno vogliamo lanciare come Festa dell’Albero”.

(foto archivio)

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