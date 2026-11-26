SARONNO – La terza edizione di Saronno in Gioco si è conclusa domenica 15 novembre superando i 1.600 visitatori in due giorni e un clima di festa che si è respirato in tutti gli spazi coinvolti: la Palestra Aldo Moro, la Biblioteca civica e l’auditorium Aldo Moro.

Preceduta dal successo di “Gioco dunque sono”, la prima edizione di Saronno in Gioco EDU, giornata di formazione per insegnanti, educatori e psicologi, e del corso di formazione per operatori ludici del Centro Sportivo Italiano, “Saronno in Gioco 2026” ha visto centinaia di persone di tutte le età prendere parte alle attività proposte, confermando l’interesse crescente verso il mondo del gioco da tavolo e di ruolo e il suo valore educativo, relazionale e sociale.

Grande affluenza ai tavoli da gioco

La Palestra Aldo Moro, cuore dell’area giochi da tavolo, ha visto tutti i tavoli occupati sia il sabato che la domenica pomeriggio come gli anni precedenti, ma quest’anno moltissime persone si sono fermate anche dopo cena o sono entrate già la mattina dei due giorni.

Nel corso del weekend sono stati registrati:

Più di 900 prestiti di giochi;

1.600 ingressi;

un flusso continuo di famiglie e gruppi di amici che hanno scoperto nuovi titoli guidati dai volontari di Saronno in Gioco;

una media di 5 prestiti per ogni gruppo di amici o famiglia.

I numeri però sono sicuramente più alti perché non tengono conto dell’attività di divulgazione fatta dai diversi content creator e autori di gioco presenti e che hanno fatto giocare i propri giochi. Tra questi ultimi ricordiamo il collettivo saronnese di autori gioco “Il cielo d’oro” che ha fatto giocare il loro ultimo gioco premiato e commercializzato in Germania “Funkel Munkel”, Andrea Robbiani, altro autore saronnese con “Timeless Journey” o l’istituto nazionale di Fisica Nucleare con due giochi didattici molto coinvolgenti sulla fisica delle particelle. Oltre a loro, anche realtà come Coop Lotta, parco del Lura, spazio giovani Be Net e l’associazione scacchi Saronno (grandissimo interesse per questo antico gioco, anche nella sua versione per ipovedenti) hanno contribuito al successo dell’iniziativa facendo giocare i loro giochi o quelli in prestito.

Il mondo del gioco di ruolo protagonista in biblioteca

Nella Biblioteca civica, dedicata interamente al gioco di ruolo, sono state giocate più di 70 sessioni tra avventure per principianti, scenari introduttivi e campagne speciali.

Grande successo anche per la multitavolo di Dungeons & Dragons, che ha permesso a 30 persone di giocare suddivise in 6 tavoli, ciascuna con la propria storia, per poi convergere verso un finale comune. Ma soprattutto, grande successo per le sessioni dedicate ai bambini: oltre 40 bambini tra gli 8 e i 12 anni hanno vestito i panni di avventurieri ed esploratori e hanno fatto volare la loro immaginazione senza mai alzarsi dal tavolo per quasi 3 ore.

Lo spettacolo all’Auditorium Aldo Moro

Quest’anno oltre 70 persone hanno assistito allo spettacolo di Actual Play del gruppo Keep Ruoling, una nuova ma promettente realtà di appassionati che online ha un grosso seguito. I Keep Ruoling hanno giocato sul palco la loro avventura (che è alla base di un sistema di gioco che stanno per pubblicare) e hanno coinvolto il pubblico nei tiri di dadi e nelle decisioni che condizionavano il destino del gruppo: un semplice ed efficace modo per avvicinare anche i neofiti ai giochi di ruolo.

Il commento di Fabrizio Reina, ideatore della manifestazione

“Sono molto soddisfatto di questa terza edizione di Saronno in Gioco – afferma Fabrizio Reina, ideatore della manifestazione –. La risposta del pubblico è stata entusiasmante, e il clima che si respirava tra i tavoli è sempre stato famigliare e allegro, anche quando le presenze sono diventate così numerose da portare alla creazione di file al prestito o le persone ad andare a giocare sugli spalti della palestra. L’impegno e la passione dei volontari di Saronno in Gioco ha permesso a tutti di trovare il gioco giusto per poter passare qualche ora di divertimento.

Voglio ringraziare innanzitutto Fondazione Daimon, realtà educativa e conosciuta a Saronno per i numerosi percorsi scolastici, che anche quest’anno, ci ha permesso di organizzare questa manifestazione garantendoci il supporto economico, amministrativo e logistico. Poi Manutan Italia, il nostro primo e tra i più importanti donatori, che sin dall’inizio di quest’anno ci ha supportato economicamente e Fondazione Comunitaria del Varesotto, che tramite la campagna “30 giorni per donare”, ha raddoppiato le donazioni ricevute nel mese di ottobre. Quest’anno, infine, oltre agli sponsor storici (Clerici auto, Ferrario Assicurazioni, Centro InTerapia, Immobiltec e CSI Varese), abbiamo ricevuto donazioni importanti anche da numerosi privati: sono tutti segnali che confermano quanto numerose siano le persone e le realtà che credono nel valore culturale ed educativo di questo evento: l’obiettivo di mantenere gratuita l’iniziativa è stato reso possibile solo grazie a loro. Ma soprattutto devo ringraziare i volontari, sempre più numerosi, che dedicano tempo ed energie a rendere reale questo progetto. È grazie a loro se Saronno in Gioco cresce e coinvolge sempre più persone. Ci vediamo nel 2027 per la quarta edizione. E ora? Il gioco continua perché tanti dei giochi in prestito vengono dalla nuova collezione di giochi da tavolo della Biblioteca civica di Saronno e sono a disposizione per il gioco nella nuova area Gaming inaugurata proprio sabato 14 ma anche per il prestito. Inoltre abbiamo già in mente nuovi eventi nel corso dell’anno, alcuni riservati ai volontari, altri aperti al pubblico. Ci saranno quindi sicuramente altre occasioni di giocare insieme: per chi vuole essere parte attiva della prossima edizione, infine, l’invito è seguire sui social le nostre attività e parteciparvi per entrare a far parte del gruppo di volontari che con passione ed entusiasmo organizzerà la prossima edizione. Vi aspettiamo”.