Cronaca

SARONNO – Stava caricando la spesa in auto quando un uomo le si è avvicinato con la scusa di chiedere alcune indicazioni. Il tempo di rispondere alla richiesta è bastato a un complice per impossessarsi della borsa che la donna aveva lasciato all’interno della vettura. È successo qualche giorno fa in mattinata nel parcheggio del supermercato di via Miola.

Un copione già visto, quello del furto con destrezza ai danni dei clienti dei supermercati, che sfrutta il momento in cui si ripongono gli acquisti nel bagagliaio per entrare in azione. La donna non si è accorta di nulla e, terminato di caricare la spesa, è risalita in auto ed è tornata a casa.

Solo una volta arrivata alla propria abitazione si è resa conto di essere stata derubata. Oltre all’amarezza per il furto, la donna ha dovuto fare i conti con una serie di problemi pratici, dalla scomparsa delle chiavi di casa alla necessità di bloccare tempestivamente le carte di credito per evitare eventuali utilizzi indebiti. E anche la necessità di sporgere denuncia per tutti i documenti smarriti.

Al momento non risultano esserci testimoni dell’accaduto. La ricostruzione dell’episodio porta a ipotizzare che ad agire siano state almeno due persone, una incaricata di distrarre la vittima e l’altra di sottrarre la borsa dall’abitacolo.

Non si tratta di un episodio isolato: anche in passato a Saronno si sono registrati furti analoghi nei parcheggi dei supermercati. A cambiare sono spesso i pretesti utilizzati per attirare l’attenzione delle vittime, mentre resta la raccomandazione di non lasciare borse e oggetti di valore incustoditi nell’abitacolo, nemmeno per il breve tempo necessario a sistemare la spesa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09