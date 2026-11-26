Città

SARONNO – Sette lampade fuori uso da circa un mese e crescenti difficoltà per chi utilizza il PalaDozio di via Biffi, soprattutto per gli allenamenti di atletica leggera. Nonostante le ripetute segnalazioni al Comune, il problema dell’illuminazione non è ancora stato risolto.

A preoccupare gli utenti dell’impianto è soprattutto la posizione delle lampade guaste: sei si trovano infatti nella zona dei blocchi di partenza della pista indoor, una delle poche presenti in Lombardia. Con il tramonto sempre più anticipato, già dopo le 17 l’area risulta scarsamente illuminata, rendendo difficoltose le attività sportive, in particolare quelle dell’Osa Saronno. Tra le possibili cause dei guasti vengono ipotizzate infiltrazioni d’acqua o umidità dalla copertura, ma non ci sono conferme tecniche. Con il Comune si è parlato della possibilità di sostituire le vecchie lampade con sistemi a led, più efficienti e meno energivori. A preoccupare sono però i tempi dell’intervento, che non risulta ancora avviato.

Quello dell’illuminazione è soltanto uno dei problemi di una struttura che presenta da tempo diverse carenze. Mancano servizi igienici riservati al pubblico, costretto a raggiungere quelli della zona spogliatoi, e non è presente un bar per gli spettatori.

Limiti strutturali

Restano inoltre i limiti strutturali del palazzetto: la capienza di circa 400 posti impedisce di ospitare manifestazioni con un pubblico numeroso, mentre l’altezza insufficiente della copertura non consente l’omologazione per i campionati di pallavolo superiori alla serie B.

Una situazione che riporta l’attenzione sulla necessità di interventi per garantire la piena funzionalità di un impianto molto utilizzato dalle società sportive cittadine.

24112026