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SARONNO – La magia dei numeri conquista la “Damiano Chiesa”: grande festa per il Fibonacci Day tra spirali, rompicapi e lavoro di squadra

Una scuola che apre letteralmente le porte delle proprie aule per trasformarsi in un unico, grande laboratorio di scoperta, meraviglia e collaborazione. È questa l’atmosfera speciale che si è respirata oggi alla scuola primaria Damiano Chiesa, protagonista di un entusiasmo contagioso per celebrare il Fibonacci Day.

Non una data casuale: il 23 novembre, nella notazione anglosassone (11/23), riproduce proprio l’inizio della celebre sequenza del matematico pisano Leonardo Fibonacci — 1, 1, 2, 3. Un’occasione preziosa che il corpo docente ha saputo cogliere al volo per regalare agli alunni un’esperienza didattica indimenticabile, capace di dimostrare che la matematica non è solo fatta di calcoli su un quaderno, ma è il linguaggio segreto con cui sono disegnate l’arte, la natura e la bellezza del mondo che ci circonda.

Fin dalle prime ore del mattino, dopo l’accoglienza nelle rispettive classi, la scuola ha cambiato volto. A partire dalle 8:30, i bambini si sono mescolati dando vita a gruppi di lavoro aperti — divisi per primo e secondo ciclo — per imparare gli uni dagli altri, abbattendo le barriere tra le diverse sezioni. Dopo un’introduzione e un video alla scoperta della figura di Fibonacci, alle 9 è entrata nel vivo la prima sessione di laboratori, proseguita poi, dopo la meritata pausa dell’intervallo, per tutta la mattinata e ripresa con rinnovata energia nel pomeriggio, dopo il pranzo in mensa.

Tra i banchi si sono visti volti concentrati, occhi curiosi e tanti sorrisi. I piccoli esploratori si sono messi alla prova tra rompicapi logici, sfide creative e una vera e propria “caccia alla sequenza”, cimentandosi nella costruzione manuale di affascinanti spirali auree e stelle geometriche. La scena più bella, però, non è stata solo nei lavoretti realizzati, ma nello spirito con cui i bambini hanno affrontato le sfide: aiutandosi a vicenda, confrontando idee e sostenendosi nei momenti più complessi, dimostrando che l’apprendimento diventa più efficace e gioioso quando è condiviso.

A coronare un pomeriggio così intenso, poco prima del rientro nelle classi alle 15:50, ogni alunno ha ricevuto con orgoglio la speciale medaglia di Fibonacci: un simbolo tangibile dell’impegno, della creatività e della passione dimostrati durante tutto l’arco della giornata.

Il bilancio finale parla di un successo pieno ed emozionante. Una giornata ben riuscita che ha lasciato il segno nei bambini, ma che testimonia soprattutto il valore di una comunità educante unita. Dietro l’entusiasmo dei piccoli matematici c’è infatti il grande lavoro di squadra e la profonda sinergia delle insegnanti della “Damiano Chiesa”, che con dedizione e spirito di collaborazione hanno reso possibile questa piccola, grande magia educativa.

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