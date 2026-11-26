Lombardia

SENAGO – Inaugurata a Senago la Casa di Comunità, intitolata dal Comune a Giulia e Thiago Tramontano, la giovane donna assassinata insieme al figlio che portava in grembo. Un momento importante per la comunità senaghese, sia per il rafforzamento dei servizi sanitari territoriali dell’Asst Rhodense sia per il significativo valore dell’intitolazione, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, affinché il ricordo di Giulia e Thiago rimanga vivo nella memoria collettiva.

Alla cerimonia di inaugurazione della Casa di Comunità sono intervenuti gli assessori regionali Guido Bertolaso (Welfare) e Marco Alparone (vicepresidente e assessore a Bilancio), oltre al direttore generale dell’Asst Rhodense Marco Bosio, al sindaco di Senago Magda Beretta e ai genitori di Giulia Tramontano. Erano presenti anche i consiglieri regionali Silvia Scurati e Riccardo Pase.

Inaugurazione anche a Corsico

Nel corso della mattinata è stata inaugurata, sempre nel Milanese, anche la Casa di Comunità di Corsico. In totale, l’Asst Rhodense ha attivato 9 Case di Comunità finanziate dal Pnrr e da Regione Lombardia, rispettando i tempi previsti. Queste strutture rappresentano il cuore della riforma dell’assistenza territoriale: si tratta di presidi sociosanitari integrati in cui medici, infermieri di famiglia e comunità, specialisti e assistenti sociali lavorano in sinergia per prendere in carico la persona nella sua globalità. Accanto alla risposta clinica, la loro valenza sociale è centrale: sono luoghi di ascolto, prevenzione e supporto alle fragilità, progettati per contrastare l’isolamento, intercettare precocemente i bisogni delle famiglie e costruire una rete di protezione concreta nei quartieri e nei comuni.

Bertolaso: inaugurazione in una giornata particolare

“La missione affidata a questa struttura – dichiara l’assessore Guido Bertolaso – riguarda tutta la comunità, non solo per l’importanza sanitaria, ma anche per chi deve avere un supporto di natura sociale. Senago era priva di una struttura e questo vuoto ora è colmato, qui c’era un altro edificio ma abbiamo risolto tutti i problemi. Con un investimento di 6 milioni rafforziamo la missione pubblica per tutti i cittadini. Abbiamo scelto una giornata particolare perché quella della violenza contro le donne è una realtà inaccettabile. Dedicare questa struttura a Giulia e Thiago deve essere un motivo di monito per tutti, la targa è piazzata in modo che chiunque entri la noti. C’è stata una grande vicinanza della comunità locale e di tutta Italia, non deve più accadere. Siamo tutti impegnati affinché non succeda più

Alparone: la sfida è una sanità che va incontro ai cittadini

“Il lavoro che è stato fatto in questo posto – afferma il vicepresidente e assessore Marco Alparone –, ci ricorda cosa c’era prima qua. Il primo pensiero va alle persone che ci lavoreranno per far sentire protette le persone. La sfida è di una sanità che va incontro i cittadini. Intitolarla a Giulia e Thiago vuol dire prenderci quella responsabilità che ogni volta che una persona entrerà qui si sentirà ancora più parte di una comunità. Non inauguriamo solo una casa, ma un sentiero che parte dal ricordo di chi non c’è più ma rimane in ognuno di noi per coscienza e memoria collettiva”.

Asst Rhodense: presìdio pronto ad accogliere tutti

“Le Case di Comunità nascono con una missione precisa: non essere soltanto luoghi di cura – conclude il direttore generale Marco Bosio –, ma punti di riferimento sociali sul territorio. Portare a compimento questo percorso inaugurando questi presidi proprio il 25 novembre, e intitolare la struttura di Senago a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago, racchiude il senso più profondo del nostro impegno. La Casa di Comunità di Senago sarà un luogo dedicato alla vita e alla tutela delle persone, affinché tutti sappiano che vicino a casa esiste un presidio pronto ad accoglierli, sostenerli e non lasciarli mai soli”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09