Successo per la raccolta fondi dell’Academy Parade Band: oltre 4.500 euro raccolti per le divise dei giovani musicisti
26 Novembre 2026
CARONNO PERTUSELLA – La generosità della comunità sostiene i giovani musicisti del territorio: la campagna di crowdfunding promossa dall’Academy Parade Band sulla piattaforma Ginger, nata per finanziare l’acquisto delle divise destinate ai ragazzi della Junior Marching Band, ha superato ogni aspettativa. A fronte di un traguardo iniziale fissato a 3.000 euro, l’iniziativa ha raccolto 4.572 euro grazie al contributo di 47 donatori, raggiungendo così il 152% dell’obiettivo prefissato.
Un risultato importante che testimonia il forte legame tra la realtà musicale caronnese e i suoi cittadini, sempre pronti a supportare i percorsi di crescita artistica delle nuove generazioni. I fondi raccolti finora permetteranno all’associazione di coprire le spese per le prime sei divise: si tratta di un primo passo fondamentale, anche se il fabbisogno complessivo per vestire l’intera formazione giovanile rimane ancora elevato.
Proprio per questo motivo l’Academy Parade Band, nel ringraziare tutti coloro che hanno già partecipato, ricorda che la raccolta resta aperta. Chi desidera contribuire può ancora farlo collegandosi al portale IdeaGinger, cercando il progetto dedicato alle divise della Junior Marching Band, per aiutare i piccoli musicisti a completare il proprio equipaggiamento.
(foto dalla pagina Facebook dell’Academy Parade Band)
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09