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TRADATE – Prenderanno il via sabato 28 novembre le iniziative natalizie promosse dal Comune di Tradate. L’appuntamento, dal titolo «Accendiamo il Natale», è fissato alle 17 in piazza Unità d’Italia, con un programma che coinvolgerà associazioni, musicisti e alunni delle scuole cittadine. La manifestazione si aprirà con l’inaugurazione e la benedizione del presepe realizzato dall’associazione Amici dell’Asilo di Abbiate. Ad accompagnare l’appuntamento sarà l’intrattenimento musicale a cura del Corpo musicale Santa Cecilia di Abbiate Guazzone.

Uno dei momenti centrali del pomeriggio sarà l’accensione dell’albero di Natale, cui si aggiungerà la proiezione delle tele natalizie realizzate dagli alunni delle scuole primarie dell’istituto comprensivo Galilei. I bambini saranno dunque tra i protagonisti dell’iniziativa attraverso i lavori preparati in occasione delle festività.

A completare il programma sarà la merenda con cioccolata e tè, a cura del Gruppo alpini di Abbiate Guazzone.

L’appuntamento rappresenterà un’occasione di incontro per le famiglie e per tutta la cittadinanza, nel segno delle tradizioni natalizie e della collaborazione tra le realtà associative e scolastiche del territorio.

(foto archivio)

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