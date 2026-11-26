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Una nicchia ricavata in bagno, una parete spostata di qualche centimetro, una porta comparsa dove prima non c’era o un locale utilizzato in modo diverso rispetto al progetto originario. Modifiche apparentemente secondarie possono emergere proprio quando si decide di vendere casa e si iniziano a confrontare documenti, planimetrie e stato reale dell’immobile.

Questo non significa che ogni differenza rappresenti automaticamente un abuso edilizio. Significa però che prima di arrivare al rogito è utile capire se quanto esiste oggi nell’abitazione corrisponde alla situazione legittimata dai titoli edilizi e alla documentazione disponibile.

Una verifica preventiva con un tecnico può quindi evitare di scoprire dubbi o incongruenze quando la compravendita è già in fase avanzata.

Stato di fatto e documenti: perché devono essere confrontati

Il primo errore è pensare che sia sufficiente guardare la planimetria catastale. Catasto e regolarità urbanistico-edilizia non sono la stessa cosa. Per ricostruire la situazione dell’immobile occorre verificare i titoli che hanno autorizzato la costruzione e gli eventuali interventi successivi.

Il Testo unico dell’edilizia disciplina lo stato legittimo dell’immobile all’articolo 9-bis del DPR 380/2001. È quindi dalla documentazione edilizia e dalla storia dell’edificio che deve partire la verifica tecnica.

Il sopralluogo serve poi a confrontare quanto autorizzato con quello che esiste realmente. È un passaggio particolarmente utile negli appartamenti che hanno subito diversi lavori nel corso degli anni, magari effettuati da proprietari differenti.

1. Pareti interne spostate o eliminate

Una delle situazioni più frequenti riguarda la distribuzione degli spazi. Durante gli anni può essere stata eliminata una parete per ampliare il soggiorno, modificato un corridoio, creata una cabina armadio o ridisegnata una camera.

Dal punto di vista estetico la casa può risultare perfettamente funzionale, ma prima della vendita bisogna verificare se le modifiche risultino correttamente documentate.

La presenza di una differenza non permette di stabilire da sola quale procedura sia necessaria: contano epoca dell’intervento, caratteristiche delle opere e documentazione disponibile.

2. Porte e finestre modificate

Anche aperture interne ed esterne meritano attenzione. Una porta può essere stata spostata, una finestra modificata oppure un’apertura chiusa durante una precedente ristrutturazione.

Quando l’intervento riguarda l’esterno dell’edificio possono inoltre entrare in gioco ulteriori aspetti, dalla facciata alle eventuali prescrizioni locali.

Prima di classificare la modifica come semplice o rilevante è quindi necessario ricostruire cosa fosse autorizzato e cosa sia stato effettivamente realizzato.

3. Verande e chiusura balcone

Balconi chiusi, verande e trasformazioni di spazi originariamente aperti sono modifiche particolarmente importanti da controllare. La chiusura di uno spazio può infatti modificare superficie e caratteristiche dell’immobile e non dovrebbe essere valutata soltanto in base alla sua presenza nella planimetria catastale.

Il tecnico deve ricostruire i titoli disponibili e verificare se l’intervento trovi corrispondenza nella documentazione edilizia. È proprio in casi di questo tipo che affidarsi soltanto alle informazioni ricevute verbalmente dal precedente proprietario può non essere sufficiente.

4. Locali utilizzati in modo diverso da quello previsto

Un altro punto delicato riguarda l’uso effettivo degli ambienti. Sottotetti, cantine, locali accessori, garage e altri spazi possono essere stati trasformati nel tempo nell’uso quotidiano senza che questo significhi automaticamente che possano essere considerati camere, studi o ambienti abitabili.

Prima della vendita conviene quindi verificare quale sia la destinazione autorizzata dei locali. La differenza è importante anche per chi compra: vedere una stanza arredata come camera da letto non significa necessariamente che quella sia la sua qualificazione urbanistica.

5. Piccole opere che sembrano irrilevanti

Le situazioni più insidiose sono spesso quelle che il proprietario non considera nemmeno una modifica. Un esempio arriva proprio dal forum geometri Edilnet, dove recentemente un utente ha chiesto se una nicchia profonda circa 20-25 centimetri realizzata sopra la vasca da bagno potesse costituire una difformità e se risultasse coerente con lo stato legittimo dell’immobile.

È un caso utile perché dimostra quanto sia rischioso stabilire autonomamente che un’opera sia ‘troppo piccola per contare’: consultare domande e risposte di professionisti e chiedere un parere su misura aiuta a mettere a fuoco il problema.

Il passo successivo è la verifica concreta dell’immobile e l’esame della documentazione da parte del professionista.

Planimetria catastale conforme: basta per vendere?

No, almeno non nel senso che una planimetria corrispondente allo stato dei luoghi risolva automaticamente ogni questione urbanistica. Una casa può presentare una planimetria catastale aggiornata e richiedere comunque la verifica della propria storia edilizia.

Per questo, quando emergono dubbi, il tecnico può partire dall’accesso alla documentazione disponibile e ricostruire gli interventi che hanno interessato l’immobile. L’obiettivo non dovrebbe essere cercare a tutti i costi una difformità, ma conoscere esattamente la situazione dell’immobile che si sta vendendo.

Se documentazione e stato reale coincidono, il proprietario affronta la compravendita con maggiore chiarezza. Se emerge invece una differenza, sarà il tecnico a stabilirne natura, rilevanza e percorso eventualmente necessario.

Una parete spostata o una piccola nicchia non possono essere giudicate soltanto osservandole. Prima del rogito conta ricostruire la storia dell’immobile e verificare che ciò che viene venduto corrisponda a ciò che risulta legittimamente realizzato.