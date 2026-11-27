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RESCALDINA – La biblioteca si trasforma in un luogo di incontro, aggregazione e divertimento per tutte le generazioni. Sabato 28 novembre, dalle 10 alle 16.30, gli spazi della biblioteca comunale Lea Garofalo di via Cesare Battisti 3 ospiteranno Gioca-RE, una giornata interamente dedicata al gioco da tavolo e al gioco di ruolo. L’iniziativa, organizzata in occasione dell’International Games Month, nasce dalla collaborazione tra l’associazione di promozione culturale Ludoteca Altomilanese, l’assessorato alla cultura e all’istruzione del comune di Rescaldina e la stessa biblioteca.

Dopo l’esperienza degli incontri ludici serali proposti ogni mercoledì, le tre realtà hanno scelto di promuovere questo primo grande evento diurno per coinvolgere ragazzi, adulti e famiglie in un’esperienza condivisa. Un’attenzione particolare è rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori, ma il programma è pensato per avvicinare al gioco anche i bambini e i genitori. Come ha spiegato Matteo Sassi, presidente di Ludoteca Altomilanese Aps, il gioco di ruolo rappresenta uno strumento prezioso di socializzazione perché stimola la creatività e la collaborazione attraverso la costruzione collettiva di storie e avventure.

Durante l’intero arco della manifestazione, dalle 10 alle 16.30, saranno messi a disposizione oltre venti giochi da tavolo ad accesso libero, con la presenza dei volontari e degli SpiegaGiochi dell’associazione pronti a illustrare le regole anche a chi è alle prime armi. Tra le proposte figurano titoli come KrosMaster Arena, gioco di strategia con miniature indicato dai dieci anni in su, e Marvel Champions, gioco di carte cooperativo rivolto ai ragazzi dai sedici anni e agli adulti.

Ricco anche il calendario dedicato ai giochi di ruolo, articolato in due sessioni della durata di due ore e mezza ciascuna. Al mattino, a partire dalle 10, si giocherà a Helluva Town e Burger King D&D per i ragazzi delle scuole medie, mentre per gli studenti delle superiori sono previsti tavoli di Dungeons & Dragons e Not the End Harry Potter. Nel pomeriggio, dalle 14, i ragazzi delle medie potranno cimentarsi con Deck Carnage e quelli delle superiori con The Wretched, mentre per gli adulti sono in programma sessioni dedicate a Dungeons & Dragons e Not the End Harry Potter. In entrambe le fasce orarie saranno inoltre attivi tavoli introduttivi pensati appositamente per i bambini della scuola primaria.

La partecipazione all’evento è aperta a tutta la cittadinanza, con l’obbligo per i minori di 14 anni di essere accompagnati da un adulto. Mentre i giochi da tavolo e le attività per i bambini delle elementari sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, per prendere parte alle sessioni di gioco di ruolo per ragazzi e adulti è richiesta la prenotazione anticipata attraverso la piattaforma Eventbrite. Per ulteriori dettagli sull’iniziativa è possibile contattare direttamente gli organizzatori scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 347 1538907.

(foto d’archivio)

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