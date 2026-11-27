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SARONNO – Nel giorno del Black Friday, tra la corsa agli sconti, le offerte online e i primi acquisti per Natale, a Saronno arriva una proposta per mettere sotto l’albero qualcosa di diverso: un pasto caldo, una coperta, una doccia o un posto letto per chi ne ha bisogno.

A lanciare l’iniziativa è la Fondazione Casa di Marta, con sei idee regalo che invitano a riscoprire il valore di piccoli gesti e di tante comodità che nella quotidianità si danno spesso per scontate.

“Scegliere la solidarietà, un regalo che non si scarta ma si condivide” è lo slogan della campagna natalizia.

Concrete le proposte. Con 30 euro si può regalare un pacco spesa oppure cinque docce calde con cambio di biancheria intima. Con 50 euro si può garantire un pasto caldo al giorno per un’intera settimana oppure donare quattro cambi di tuta, calze e intimo. Con 60 euro si può acquistare un completo letto per il dormitorio, mentre con 100 euro si può offrire una settimana di accoglienza con posto letto, colazione, pasti e servizi per l’igiene personale.

Un regalo per chi ha già tutto, ma anche per chi ha bisogno dell’essenziale. Per aderire basta scegliere il dono e scrivere all’indirizzo [email protected]. Si riceveranno le indicazioni per effettuare la donazione tramite bonifico bancario e una lettera regalo da consegnare alla persona a cui si vuole dedicare il gesto solidale.

Un’alternativa ai tradizionali acquisti natalizi, per trasformare il piacere di fare un regalo in un’occasione per prendersi cura di qualcuno.

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