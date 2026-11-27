Basket

SARONNO – Anche la Robur Basket Saronno si unisce al cordoglio del mondo della pallacanestro italiana per la scomparsa di Sam Bianchi, storico volto del basket nazionale e amico di lunga data della società biancazzurra. L

a scorsa estate Bianchi era stato a Saronno, al PalaRonchi di via Colombo, in occasione del camp di basket con coach Bob McKillop. Un appuntamento durante il quale aveva messo a disposizione dei partecipanti la propria esperienza, la conoscenza della pallacanestro e la passione che ne aveva caratterizzato il percorso professionale.

La società saronnese ha voluto ricordarlo attraverso un messaggio diffuso sui propri canali social, sottolineando il legame di amicizia che si era consolidato nel corso degli anni. «Professionista infinito, passione intramontabile, amico di lunga data della Robur. Un uomo di pallacanestro che non sarà mai dimenticato» sono le parole con cui il club biancazzurro ha voluto rendere omaggio a Bianchi. Un ricordo particolare va dunque alle giornate trascorse la scorsa estate al palazzetto saronnese, ultima occasione di incontro con la realtà cestistica cittadina ricordata dalla società nel suo messaggio di cordoglio.

27112026