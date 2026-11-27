Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Panchine più resistenti, facili da pulire e realizzate in gran parte con materiali riciclati. Prosegue il programma di riqualificazione degli arredi urbani a Caronno Pertusella, dove è stato completato il primo intervento su 47 panchine con doghe in legno, sostituite con elementi in materiale plastico riciclato. A fare il punto è l’assessore Giorgio Turconi, che ha illustrato il lavoro avviato dall’Amministrazione comunale per migliorare la manutenzione e la durata delle sedute presenti in città.

A Caronno Pertusella si contano complessivamente 277 panchine, distribuite tra parchi e strade. Nel corso degli anni sono stati installati modelli differenti, ma quelli con parti in legno hanno evidenziato le maggiori difficoltà di gestione: richiedono interventi periodici, sono più complicati da mantenere puliti e risultano maggiormente esposti al degrado e ai vandalismi. Da qui la decisione di procedere con una ricognizione complessiva, classificando ogni panchina in base alla tipologia e alle necessità di intervento. Delle 277 presenti, 100 non necessitano di manutenzione. La prima fase dei lavori si è concentrata su quelle con doghe in legno e sostegni in ghisa, un gruppo particolarmente numeroso.

L’intervento prevede la sostituzione delle vecchie doghe con elementi in materiale plastico riciclato, dotati di un’anima in ferro zincato. Una soluzione che, come spiega Turconi, presenta diversi vantaggi: “La durata può essere stimata in decenni e la facilità di pulizia è un altro aspetto importante”. Particolare attenzione anche alla sostenibilità: le nuove doghe sono composte per il 97% in peso da materiale riciclato.

Le lavorazioni comprendono lo smontaggio completo della panchina, la sostituzione delle doghe e il successivo rimontaggio, accompagnato dalla spazzolatura e dalla riverniciatura dei supporti. Al termine, sottolinea l’assessore, “si può affermare di avere una panchina di fatto nuova”.

Per consentire le operazioni, le sedute vengono rimosse a gruppi di circa dieci e trasferite in ditta per la lavorazione. Una modalità che permette di procedere per lotti, senza dover intervenire direttamente sul posto. La prima tranche, che ha interessato 47 panchine, è stata completata.

Il programma proseguirà con gli interventi sulle altre strutture. Delle 122 panchine ancora da riqualificare, circa una trentina necessita soltanto di una pulizia, operazione pianificata per l’autunno 2026. Nel corso del prossimo anno, invece, l’Amministrazione prevede di proseguire con la sostituzione delle sedute per le quali non è possibile o non risulta economicamente conveniente intervenire sull’esistente.

L’esperienza maturata con i primi lavori ha inoltre indicato quale modello adottare per i futuri acquisti. “La strada ottimale è quella delle panchine con supporti in ghisa e doghe in materiale riciclato”, conclude Turconi. L’obiettivo è dotare la città di arredi più durevoli e semplici da mantenere nel tempo.

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