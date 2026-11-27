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CASTIGLIONE OLONA – Sport e solidarietà torneranno a incontrarsi sabato 28 novembre con l’undicesima edizione di «Pedaliamo insieme contro la Sla», la manifestazione benefica promossa dall’associazione sportiva dilettantistica Team Lino con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona. L’appuntamento è fissato al palazzetto comunale di via Alcide De Gasperi, dove dalle 17 alle 20 si svolgerà una maratona di spinning della durata di tre ore. Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a presentarsi con il dovuto anticipo, così da consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

Parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluto ad Aisla Varese, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, impegnata nella tutela, nell’assistenza e nel sostegno alle persone affette dalla Sla e alle loro famiglie. L’evento è organizzato in collaborazione con Quinto Elemento di Venegono Inferiore, New Energy di Cassano Magnago, Gymnic Palestre di Vedano Olona e Induno Olona, Synergia di Venegono Superiore, Judo Bu Sen Tradate e Avis Castiglione Olona.

Per partecipare alla maratona è prevista l’iscrizione con un’offerta libera consigliata di 20 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Lino al numero 338 5961928 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

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