Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 26 novembre, ci sono i problemi di illuminazione al PalaDozio, un furto con destrezza nel parcheggio di un supermercato e le nuove indicazioni per la variante generale al Piano di governo del territorio di Saronno.

Sette lampade fuori uso da circa un mese e allenamenti di atletica leggera sempre più difficili al PalaDozio di via Biffi. Nonostante le ripetute segnalazioni al Comune, il problema dell’illuminazione non è ancora stato risolto. Sei delle lampade guaste si trovano nella zona dei blocchi di partenza della pista indoor, una delle poche presenti in Lombardia. Con il tramonto anticipato, già dopo le 17 l’area risulta scarsamente illuminata, creando difficoltà soprattutto agli atleti dell’Osa Saronno. Tra le possibili cause si ipotizzano infiltrazioni d’acqua o umidità dalla copertura, ma non ci sono conferme tecniche. Si è parlato anche della sostituzione delle lampade con sistemi a led, più efficienti, ma l’intervento non risulta ancora avviato.

Stava caricando la spesa in auto nel parcheggio di un supermercato di via Miola quando un uomo le si è avvicinato con la scusa di chiedere indicazioni. Mentre la donna rispondeva, un complice ha approfittato della distrazione per sottrarle la borsa lasciata nell’abitacolo. La vittima si è accorta del furto soltanto una volta tornata a casa, quando ha dovuto fare i conti anche con la perdita delle chiavi, dei documenti e delle carte di credito, da bloccare tempestivamente. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa in mattinata, sembra seguire una tecnica già segnalata in altri parcheggi cittadini: una persona distrae l’automobilista, mentre un’altra agisce.

La Giunta comunale ha approvato il 29 ottobre le linee guida per la variante generale al Piano di governo del territorio, affidando all’Area tecnica gli adempimenti successivi. Il documento, elaborato dal Centro Studi Pim di Milano, indica cinque direttrici: sviluppo equilibrato e recupero delle aree dismesse, nuovi collegamenti tra quartieri e riqualificazione degli spazi pubblici, revisione della mobilità e della sosta, qualità architettonica e dell’abitare, tutela del verde e valorizzazione del Lura. Tra i temi affrontati anche i data center, per i quali si valuta una normativa specifica, insieme a logistica e impianti fotovoltaici a terra. La variante punta a contenere nuove espansioni, favorire il riuso del patrimonio esistente e legare eventuali aumenti di volumetria a benefici concreti per la collettività. Il percorso proseguirà con le fasi tecniche e ambientali, prima dell’adozione e dell’approvazione definitiva in Consiglio comunale.

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