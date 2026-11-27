Città

RESCALDINA – Cosa ci fanno un manuale di elettrotecnica, un libro per bambini e un volume illustrato sul Lago Maggiore nello stesso magazzino di Rescaldina? Li ha comprati una società canadese che ordina libri usati da diverse librerie italiane e li raccoglie nel capannone prima di spedirli altrove. A ricostruire il percorso dei volumi è Miriam Romano, in un articolo pubblicato venerdì 27 novembre. L’articolo di Miriam Romano su la Repubblica. milano.repubblica.it

A incuriosire i librai è anche la scelta dei titoli. Tra gli ordini ci sono testi specialistici e volumi rimasti sugli scaffali per anni. Per un rivenditore milanese abituato a vendere uno o due libri al giorno dal suo catalogo online, gli acquisti hanno fatto triplicare le vendite. milano.repubblica.it

Gli ordini, secondo la ricostruzione, hanno raggiunto librerie da Milano a Bari. Una volta acquistati, i volumi di provenienze diverse fanno tappa nello stesso magazzino. È dopo il passaggio da Rescaldina che la destinazione dei libri resta da chiarire. www.juorno.it

Tra i librai circola l’ipotesi che le pagine possano essere digitalizzate per addestrare sistemi di intelligenza artificiale. Il procedimento evocato nell’articolo è la “scansione distruttiva”, che comporta lo smontaggio della rilegatura per acquisire le pagine. L’ipotesi resta senza riscontri sui volumi acquistati. milano.repubblica.it

La società canadese afferma di rivendere i libri integri e nega di scansionarli o distruggerli. Rimane aperta la domanda su chi li compri dopo il passaggio nel magazzino di Rescaldina.

(foto generica generata con Ai)