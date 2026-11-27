Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Una donna di 73 anni è stata investita mentre era a piedi in via Ludovico Ariosto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 26 novembre, all’altezza del civico 28. La donna è stata soccorsa sul posto e portata in ambulanza all’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano.

L’allarme è scattato poco dopo le 18. In via Ariosto è intervenuto l’equipaggio di un’ambulanza della Croce Azzurra, che ha prestato le prime cure alla donna prima del trasferimento in ospedale. Il trasporto verso l’ospedale milanese è avvenuto in codice giallo.

Per l’investimento è stata allertata anche la polizia locale di Caronno Pertusella che si è occupata di effettuare i rilievi, raccogliere la testimonianza dei presenti e deviare la circolazione nelle fasi dei soccorsi.

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