Groane

LAZZATE – Alcune tra le più belle auto storiche sfileranno nel fine settimana sulle strade di Lazzate e dei comuni limitrofi impegnate in una gara di regolarità. Sarà Lazzate a ospitare, sabato 28 e domenica 29 novembre, la Finale Nazionale della Supercoppa ACI Sport di Regolarità Auto Storiche nell’ambito di “Monza Classica 2026”, l’atteso appuntamento che chiude ufficialmente la stagione agonistica. La manifestazione porterà in Brianza, nel cuore delle Alte Groane, alcune tra le vetture più affascinanti e rappresentative della storia dell’automobilismo, spaziando dai modelli anteguerra alle grandi classiche degli anni Cinquanta e Sessanta, fino ad arrivare alle “youngtimer”, ovvero le fuori produzione più recenti.

Al via si schiereranno i migliori conduttori tra i 150 qualificati durante l’anno nelle competizioni ACI Sport, pronti a contendersi i titoli nazionali individuali e a squadre, affiancati anche dai protagonisti del Volta Eco Trophy, la gara di regolarità dedicata alle auto elettriche e ibride che apre una finestra concreta sulla mobilità sostenibile. Il cuore sportivo della competizione si svilupperà lungo il Groane Ring, un circuito di 40 chilometri da ripetere quattro volte attraversando i territori di Lazzate, Lentate sul Seveso, Cogliate e Misinto. Per gli appassionati e i curiosi saranno cinque le zone di prove cronometrate in cui ammirare da vicino il passaggio e la precisione delle vetture in gara, dislocate tra Lentate sul Seveso in via Tonale, via Galvani e via Bizzozzero, Cogliate in via Monte Bianco, Misinto in via San Bernardo e la stessa Lazzate in via Carducci.

Il programma agonistico entrerà nel vivo sabato 28 novembre con la cerimonia di partenza del primo giro fissata alle ore 15 e del secondo alle 16,45, per poi proseguire domenica 29 novembre con lo start del terzo giro alle 8,30 e del quarto e decisivo giro alle 10,15.

Parallelamente alla sfida sul tracciato, il centro cittadino di Lazzate si trasformerà nel fulcro dell’accoglienza grazie al Race Village allestito in Piazza Giovanni XXIII. L’area, aperta gratuitamente a tutto il pubblico nella giornata di sabato dalle 9,30 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19, ospiterà l’esposizione delle vetture storiche, le cerimonie di partenza e arrivo, un mercatino con modellini auto, libri, lo stand Club Aci Storico, proposte gastronomiche con food truck e intrattenimento musicale, offrendo a famiglie e appassionati un intero fine settimana per vivere da vicino il mondo dei motori.

Domenica, alle ore 15:30 è in programma il Match Race, una sfida dimostrativa ad eliminazione diretta tra i protagonisti della gara. “Sarà un fine settimana entusiasmante per tutti gli appassionati di motori ma non solo” commenta il sindaco Andrea Monti “Ancora una volta, il borgo di Lazzate diventa teatro di un evento di qualità, in grado di richiamare molti visitatori, anche al seguito dei team partecipanti di questa particolare disciplina, provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione di conoscere il nostro territorio, le nostre associazioni e le nostre attività. Per i ragazzi e le famiglie la possibilità di assistere ad un evento sportivo e culturale insieme, alla scoperta delle auto che hanno fatto la storia”.

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