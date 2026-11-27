Altre news

SARONNO – Una densa coltre di nebbia caratterizza la mattinata, poi il cielo resterà grigio per gran parte della giornata ma senza fenomeni significativi. Le prime ore vedranno visibilità ridotta, con la nebbia che tenderà ad attenuarsi verso il tardo mattino lasciando spazio a un cielo coperto nel pomeriggio.

Le temperature rimangono fresche: minima intorno ai 5 gradi e massima vicino ai 9 gradi. In pratica una giornata fredda e umida, con il senso di freddo accentuato dall’umidità residua.

Non sono attesi accumuli di pioggia: il totale giornaliero previsto è pari a 0 millimetri, quindi niente pioggia. In serata permane però una lieve probabilità di precipitazioni isolate, con chance che non supera il 13 percento e senza accumuli significativi.

I venti saranno per lo più deboli, con rinforzi locali a metà giornata: possibile un picco attorno alle 13 fino a circa 8 metri al secondo, in seguito la ventilazione calerà nuovamente.

Anticipazione per il giorno successivo: condizioni ancora fredde e in lieve ulteriore raffreddamento, con cieli variabili e poche prospettive di precipitazioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newsletter settimanale: 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui: https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic: https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09