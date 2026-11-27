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MONZA – “Il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega per il ritorno all’elezione diretta dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali segna una giornata storica per i nostri territori. È il coronamento di una battaglia identitaria che la Lega, con in testa il ministro Roberto Calderoli, il segretario lombardo Massimiliano Romeo e il presidente Attilio Fontana, porta avanti con coerenza fin dal 2014”.

Così il Gruppo Consiliare della Lega in Provincia di Monza e della Brianza commenta l’approvazione in Cdm della revisione del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), che archivia definitivamente l’elezione di secondo livello introdotta dalla riforma Delrio.

“Per oltre dodici anni – proseguono i consiglieri provinciali del Carroccio Dante Cattaneo, Andrea Villa e Stefano Manzoni– la legge Delrio ha imposto un sistema farraginoso basato sul voto ponderato, privando i cittadini brianzoli del diritto democratico più elementare: scegliere direttamente chi li amministra. Un pasticcio istituzionale nato sull’onda dell’antipolitica maldestramente interpretato dall’allora Governo Renzi che non ha portato alcun reale risparmio, ma ha invece tagliato risorse e competenze fondamentali, creando difficoltà concrete nella gestione quotidiana di servizi essenziali per la nostra comunità, a partire dalla manutenzione delle strade provinciali e dall’edilizia scolastica degli istituti superiori”.

“Come sottolineato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le autonomie locali sono il fondamento dell’ordine democratico e restituire alle Province il loro pieno ruolo istituzionale significa rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni. La Provincia di Monza e della Brianza è uno dei motori economici e produttivi più dinamici del Paese, con 55 Comuni che meritano un ente intermedio forte, dotato di rappresentanza diretta, funzioni chiare e risorse adeguate”.

“Ringraziamo il Governo e il ministro per le riforme Roberto Calderoli per aver mantenuto un altro impegno preso con gli elettori. Ora auspichiamo un iter parlamentare rapido e costruttivo affinché la Brianza e tutte le Province italiane possano tornare al più presto alle urne per scegliere i propri rappresentanti”, conclude il Gruppo Lega Monza e Brianza.

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