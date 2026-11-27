Cronaca

CASTELLANZA – Oltre 6 chili di hashish da ritirare in un locker, uno dei punti di consegna automatizzati utilizzati dai corrieri. Ad attendere il destinatario della spedizione, arrivata dalla Spagna, c’erano però i finanzieri del Gruppo di Busto Arsizio, che lo hanno arrestato.

L’operazione è scattata nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli sulle merci trasportate dai corrieri privati. Ad insospettire i militari è stata una spedizione diretta a Castellanza con le generalità del destinatario risultate fittizie. I finanzieri hanno quindi predisposto un servizio di osservazione, bloccando l’uomo proprio mentre si apprestava a ritirare il pacco.

Nel corso della successiva perquisizione sono stati rinvenuti oltre 6 chili di hashish suddivisi in panetti, circa 3 mila euro in contanti e un coltello con tirapugni. Secondo le stime della Guardia di finanza, la vendita al dettaglio dello stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 60 mila euro.

L’uomo, cittadino italiano, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e denunciato alla procura della Repubblica di Busto Arsizio anche per porto di oggetti atti a offendere.

L’operazione ha permesso di intercettare uno dei nuovi canali utilizzati per il traffico di droga: quello delle spedizioni attraverso i punti di ritiro automatizzati. Un fenomeno che impegna le fiamme gialle non solo nei tradizionali controlli sul territorio, ma anche nel monitoraggio delle spedizioni e nelle indagini informatiche.

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