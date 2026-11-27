Comasco

MOZZATE – Tempo di rinnovo delle cariche per i rioni del Palio di Mozzate. Anche il rione Bozzente ha eletto il proprio direttivo, nel segno della continuità ma anche con l’ingresso di una nuova componente. Antonella De Dominicis è stata riconfermata nel ruolo di capitano per il decimo anno, proseguendo così la propria esperienza alla guida del rione dai colori verde e blu. A comporre il direttivo saranno anche i consiglieri Andrea Vittori e Francesca Beretta, quest’ultima al suo ingresso nell’organismo direttivo.

L’esito delle elezioni è stato reso noto attraverso i canali social del Palio di Mozzate. Il rinnovo delle cariche rappresenta un passaggio nella vita organizzativa del rione, in vista dei prossimi appuntamenti legati alla manifestazione che coinvolge la comunità mozzatese.

Per Antonella De Dominicis si tratta di un significativo traguardo personale, con dieci anni alla guida del Bozzente.

27112026