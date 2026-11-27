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SARONNO – In un’epoca dominata dai messaggi istantanei che svaniscono con un semplice clic e dagli algoritmi invisibili del mondo digitale, c’è chi sceglie di rallentare e affidare la propria creatività ai tempi, ai timbri e persino agli imprevisti della posta tradizionale. Sabato 28 novembre, a partire dalle 10, l’ufficio postale di Saronno in via Varese 130 cambierà veste per trasformarsi in una vera e propria galleria d’arte contemporanea, ospitando l’inaugurazione di Corrispon-Danza Postale, l’azione concettuale ideata dall’architetto, fotografo e attivista culturale saronnese Gian Paolo Terrone, ambasciatore locale della Repubblica di Užupis.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Pro Loco, Unitre e Il Tramway, nasce da un’idea semplice quanto radicale: trasformare l’intero sistema postale in un co-autore attivo e inconsapevole. Gli artisti coinvolti, un gruppo eterogeneo che spazia dai maestri storici della Mail Art fino ai semplici debuttanti, hanno infatti spedito per posta le proprie opere nude, senza buste né protezioni. Durante il viaggio, i timbri ufficiali, gli annulli, le pieghe e i graffi lasciati dai macchinari di smistamento e dalle mani dei portalettere si sono stratificati sui collage e sulle pennellate, completando il lavoro creativo.

Una dinamica che mette in pratica la celebre catena semiotica teorizzata da Umberto Eco, in cui è proprio il tragitto fisico compiuto dall’oggetto a generarne il significato finale. Anche il criterio scelto per l’allestimento rompe gli schemi delle rassegne tradizionali, puntando su una formula volutamente democratica: nessun filtro critico e nessuna gerarchia di prestigio, con le opere esposte rigorosamente in ordine alfabetico in modo che la grande firma e l’esordiente abbiano esattamente lo stesso spazio.

“In un’epoca di relazioni digitalmente smaterializzate e disumanizzate, questa mostra fa esattamente il contrario: usa la carta e la burocrazia per creare partecipazione collettiva e burocraticamente certificata“, spiega Gian Paolo Terrone, che da anni promuove nel circuito internazionale della Mail Art una condivisione artistica disinteressata, concepita come un dono culturale continuo per connettere gli autori al territorio.

La mostra resterà allestita negli spazi dell’ufficio postale di via Varese 130 fino al 7 gennaio 2027 e sarà visitabile con ingresso libero e gratuito durante i consueti orari di apertura al pubblico. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’organizzatore all’indirizzo email [email protected].

(foto d’archivio)

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