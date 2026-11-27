Varesotto

VENEGONO SUPERIORE – Hanno riaperto al pubblico gli uffici postali di Venegono Superiore, Leggiuno e Vedano Olona, completamente ristrutturati nell’ambito del progetto Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

Le tre sedi sono state rinnovate con nuovi arredi e colori nella sala dedicata alla clientela, una corsia per persone ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato in ciascuna sede uno sportello ribassato, pensato per richiedere con maggiore comodità i servizi della pubblica amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali.

Negli uffici postali sono disponibili i certificati anagrafici e i servizi Inps, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis m”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata da Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Gli uffici tornano a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Attraverso Polis, Poste Italiane conferma la propria missione al servizio del sistema Paese e il valore della capillarità, elemento fondante del proprio modo di fare impresa, in controtendenza rispetto al progressivo abbandono dei territori.

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