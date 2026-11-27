Città

SARONNO – Babbo Natale, il Grinch, le canzoni di Michael Bublé e il conto alla rovescia per l’accensione dell’albero in piazza Libertà. Prenderanno ufficialmente il via domani, sabato 28 novembre, le festività natalizie a Saronno con “All Lights and Music”, un intero pomeriggio di festa nel cuore della città.

Il programma prenderà il via alle 15 con l’animazione per grandi e piccoli nelle vie del centro. Protagonisti saranno Babbo Natale e il Grinch, pronti a intrattenere le famiglie e ad accompagnare i saronnesi nell’atmosfera delle feste.

Alle 16 spazio alla musica con un concerto tributo a Michael Bublé, mentre alle 17,30 arriverà il momento più atteso del pomeriggio: l’accensione delle luci dell’albero di Natale in piazza Libertà, che darà ufficialmente il via alle festività in città.

Non mancheranno le golosità per accompagnare il pubblico durante il pomeriggio: popcorn, zucchero filato e vin brulé.

Un’occasione per ritrovarsi in centro, trascorrere qualche ora in compagnia e vivere insieme il primo appuntamento del Natale saronnese.

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