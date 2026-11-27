Città

SARONNO – Una trentina di famiglie hanno già aderito al nuovo Comitato dei residenti, nato in centro a Saronno, nella zona di via Garibaldi, per richiamare l’attenzione delle istituzioni sui problemi di sicurezza. A spingere gli abitanti a mobilitarsi è stata la rissa con accoltellamento avvenuta in via Garibaldi nella notte fra sabato e domenica scorsa, ultimo di una serie di episodi che, secondo i promotori dell’iniziativa, hanno progressivamente compromesso la tranquillità di chi vive nella zona.

“Siamo di fronte ad una situazione che da troppo tempo viene sottovalutata. Quanto accaduto lo scorso fine settimana non rappresenta un episodio isolato, né tantomeno un fatto imprevedibile” sottolineano dal comitato, lamentando una carenza di controlli che, a loro giudizio, si protrae ormai da anni.

Le testimonianze dei residenti

A destare preoccupazione sono soprattutto i comportamenti di alcuni gruppi di persone che si ritrovano abitualmente nelle vie centrali, anche davanti agli ingressi delle abitazioni.

“In questi anni siamo stati vittime di innumerevoli episodi di ostilità, provocazioni e comportamenti intimidatori. La situazione è arrivata al punto che rientrare serenamente nelle proprie abitazioni, soprattutto nelle ore serali, sembra essere diventata quasi una concessione da parte di chi occupa abitualmente gli spazi antistanti le nostre proprietà” riferiscono dal comitato.

Fra gli episodi segnalati c’è quello che avrebbe coinvolto il figlio di un residente. Il giovane, trovando il portone di casa ostruito da una bicicletta, aveva cercato di spostarla per poter uscire, suscitando la reazione aggressiva del proprietario del mezzo, che lo avrebbe minacciato.

“Un fatto apparentemente banale, ma che rappresenta perfettamente il clima di prepotenza e intimidazione nel quale siamo costretti a vivere” osservano i promotori dell’iniziativa.

La richiesta di maggiori controlli

Con la costituzione del comitato, le famiglie intendono dare voce comune alle proprie preoccupazioni e chiedere alle istituzioni interventi che non si limitino alle situazioni di emergenza, ma garantiscano una presenza continuativa delle forze dell’ordine.

“Non siamo più disposti ad accettare che i residenti debbano subire queste situazioni, rinunciando di fatto alla tranquillità, alla sicurezza e alla piena disponibilità delle proprie abitazioni. Chiediamo pertanto alle autorità competenti, e in particolare all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine, un intervento immediato e continuativo” concludono dal comitato.

La richiesta del comitato è quella di interventi duraturi, con controlli rigorosi e una presenza costante delle forze dell’ordine nelle vie del centro. “Non chiediamo interventi occasionali, destinati a esaurirsi dopo qualche giorno, ma una presenza costante sul territorio, capace di ripristinare condizioni di legalità e sicurezza” concludono i residenti, invocando una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento contrario alla legge.

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