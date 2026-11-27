Città

SARONNO – Una trentina di persone coinvolte nella rissa e sei feriti. Sono gli elementi che hanno portato il questore di Varese a disporre la chiusura per cinque giorni di un bar di Saronno. Il provvedimento di sospensione della licenza è stato notificato ai titolari dell’attività dalla polizia di Stato.

QUI I VIDEO CHE HANNO SCONVOLTO LA CITTA’

All’origine del provvedimento quanto accaduto intorno alla mezzanotte di sabato 21 novembre. Tre pattuglie dei carabinieri della compagnia di Saronno sono intervenute dopo la segnalazione di una violenta rissa che aveva coinvolto una trentina di persone. All’arrivo dei militari parte dei partecipanti si era già allontanata. Le ricerche hanno permesso di rintracciare nella zona tre persone in evidente stato di alterazione alcolica e con ferite al volto.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari per soccorrere un avventore che era stato colpito al volto mentre stava consumando un drink all’interno del bar. Altre due persone coinvolte nello scontro si sono presentate autonomamente al comando dei carabinieri, dove sono state assistite dai sanitari.

Durante i rilievi i militari hanno trovato numerosi frammenti di vetro e tracce di sangue sull’asfalto davanti al locale. Le persone identificate, tutte con precedenti penali e con ferite giudicate guaribili in un periodo compreso tra i 3 e i 15 giorni, sono state denunciate per rissa.

A pesare sulla decisione del questore, oltre alla gravità dell’episodio, al numero dei feriti e alla presenza di persone ubriache, anche quella che la Questura definisce la “totale assenza di collaborazione del gestore”.

Il provvedimento è stato adottato a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, al termine dell’istruttoria della divisione di polizia amministrativa della Questura, avviata su proposta dei carabinieri di Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09