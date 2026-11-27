Città

SARONNO – Un anniversario importante, tanti sorrisi, la soddisfazione per il percorso compiuto ma anche un pizzico di amarezza per la mancanza di un campo. Un problema tanto sentito da essere finito persino sulla torta di compleanno con la scritta “Saronno Rugby, 10 anni insieme… in/senza campo”.

È così che sabato 21 novembre l’Unione sportiva Saronno Rugby Asd ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività, tra il desiderio, ancora inascoltato, di avere una casa per il rugby saronnese e l’orgoglio per i traguardi raggiunti. Un anniversario importante per una realtà che, in un decennio, ha costruito un percorso sportivo ed educativo capace di coinvolgere atleti dalle categorie Under 6 fino al settore giovanile, con le formazioni Under 16 e Under 18 sviluppate oggi in collaborazione con Rugby Parabiago.

Una crescita che negli ultimi due anni si è arricchita di un nuovo capitolo: i “Lemuri”, la squadra di Rugby Touch che ha portato in campo anche tanti senior: papà dei piccoli atleti, giovani adulti che si sono avvicinati al rugby nella sua variante attenuata (senza contatto), giovani ex giocatori di rugby a 15. Una squadra nata quasi naturalmente intorno alla passione per il rugby e diventata un’ulteriore occasione per condividere lo sport, divertirsi e vivere da protagonisti l’esperienza diretta del rugby.

Un percorso quello del Saronno rugby che si è sviluppato nonostante una difficoltà mai risolta: la mancanza di un campo da destinare allo sviluppo del rugby in città.

“In questi dieci anni non ci è mai mancata la voglia di fare rugby, ma ci è mancato un campo. Abbiamo dovuto adattarci e spostarci tra diversi spazi della città, fino all’attuale campo B dello Stadio comunale, che non ha le caratteristiche necessarie per praticare il rugby in condizioni adeguate vista la finitura in calcestre. Nonostante questo, siamo riusciti a costruire una realtà sportiva che coinvolge oggi più di 100 tesserati. Ora ci piacerebbe poter contare finalmente su una casa, per dare al rugby saronnese le prospettive di crescita che merita”, dichiara il Presidente del Saronno Rugby, Raffaele Monteleone.

La festa è stata anche l’occasione per ritrovarsi, celebrare il cammino compiuto e ringraziare atleti, famiglie, tecnici e volontari che hanno contribuito a costruire questa realtà. Dieci anni non sono un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Con la stessa passione di sempre e l’ambizione di continuare a crescere.

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