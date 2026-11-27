Cronaca

SARONNO – Una diffida e una richiesta di risarcimento danni di 5 mila euro. A renderle pubbliche è stato Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera, che ha condiviso sul proprio profilo Facebook la lettera ricevuta dai legali dell’uomo coinvolto nel procedimento penale relativo alla vicenda della Colombara.

La lettera, datata martedì 24 novembre, riguarda tre post pubblicati da Bocedi sul proprio profilo Facebook il 15, 16 e 17 novembre. I legali contestano il contenuto delle dichiarazioni e l’utilizzo di immagini del loro assistito, ritenendoli lesivi della sua reputazione. Chiedono la rimozione dei contenuti, scuse scritte e il pagamento di 5 mila euro a titolo di risarcimento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Bocedi ha accompagnato la pubblicazione della lettera con alcune considerazioni sulla propria posizione e sulle ragioni del suo intervento pubblico nella vicenda.

“Sia chiaro: la giustizia appartiene ai tribunali, non ai social network. Le responsabilità penali devono essere accertate nelle sedi competenti e nessuno deve essere condannato mediaticamente prima del tempo”.

Nel suo intervento Bocedi ha ribadito il senso del proprio impegno a sostegno delle donne: “La solidarietà non è una sentenza, la difesa della dignità delle donne non è un’aggressione e il dissenso non può essere automaticamente trasformato in un illecito”.

La vicenda della Cascina Colombara risale all’estate del 2025, quando l’uomo aveva realizzato una baracca di fortuna nel parcheggio vicino alla chiesetta di San Carlo. A gennaio la struttura era stata sgomberata dalla polizia locale con il supporto degli operai comunali. Nel frattempo una residente aveva denunciato diversi episodi di minacce, aggressioni e danneggiamenti. Il caso era arrivato anche all’attenzione della trasmissione televisiva “Fuori dal coro”, che gli aveva dedicato un servizio il 15 febbraio. Tre giorni dopo l’uomo era stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nelle scorse settimane, al tribunale di Busto Arsizio, si sono tenute le prime udienze del processo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09