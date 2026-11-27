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TRADATE – Un nuovo murales arricchisce la scuola primaria del quartiere Ceppine di Tradate. L’opera, intitolata «Il ponte dei talenti», è stata donata dall’associazione Quelli delle Ceppine in occasione del decimo anniversario della propria attività.

A realizzare il murales sono state le artiste Manuela Marrello e Mariangela Sapia, coinvolte nel progetto con cui il sodalizio ha voluto celebrare dieci anni di iniziative e di impegno a favore della socialità nel quartiere. A dare notizia della realizzazione dell’opera è stato il vicesindaco Franco Accordino, che attraverso i propri canali social ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, definendola un dono «alle bambine e ai bambini della scuola, e anche alla città tutta, per festeggiare 10 anni di attività e socialità».

Accordino ha inoltre rivolto un ringraziamento ai componenti dell’associazione Quelli delle Ceppine e alle due artiste. Il murales resterà a testimonianza del percorso compiuto dal sodalizio e del suo legame con la comunità scolastica e con il quartiere.

27112026