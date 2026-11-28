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GENOVA – L’accordo punta a sviluppare nuove opportunità per le testate online, anche sul fronte della formazione e dell’intelligenza artificiale.

Si è svolta a Genova, mercoledì 25 novembre, a Palazzo Ducale, la prima iniziativa pubblica che ha visto coinvolta ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online) nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con Fondazione Italia Digitale. L’occasione è stata il convegno “Le città del possibile”, dedicato a porti, sicurezza e infrastrutture strategiche (nella foto in basso la “stretta di mano” tra il consigliere nazionale di Anso Andrea Chiovelli e il prediente di Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo).

L’appuntamento, promosso da Fondazione Italia Digitale e WindTre, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese e del settore tecnologico per approfondire il ruolo delle infrastrutture digitali nella trasformazione delle città. Al centro del confronto, il rapporto tra connettività, gestione dei dati, sicurezza e sviluppo dei territori, con particolare attenzione alla dimensione portuale e alle prospettive di una città sempre più interconnessa. L’appuntamento genovese faceva parte di un ciclo di incontri nazionale che mette a confronto istituzioni, imprese ed esperti per raccontare come le tecnologie digitali possano contribuire a ripensare servizi, mobilità, sicurezza e gestione delle città.

La partecipazione di ANSO rappresenta il primo momento operativo di una collaborazione con Fondazione Italia Digitale destinata a svilupparsi nel corso dei prossimi mesi.

“Per ANSO è importante essere presente in occasioni come questa – dichiara Andrea Chiovelli, consigliere dell’associazione – perché il mondo dell’informazione digitale non può essere spettatore della trasformazione tecnologica, ma deve esserne parte attiva. Le testate locali raccontano quotidianamente i territori, le loro trasformazioni e le loro esigenze. Per farlo al meglio devono poter comprendere e utilizzare gli strumenti che stanno cambiando il modo di comunicare, produrre e distribuire le informazioni”.

Il protocollo tra ANSO e Fondazione Italia Digitale nasce proprio dalla volontà di mettere in comune competenze, relazioni e opportunità, creando occasioni di confronto sui temi dell’innovazione, della comunicazione e dell’informazione. L’intesa prevede una collaborazione articolata su più fronti: partecipazione reciproca a eventi e iniziative pubbliche, coinvolgimento di esperti e professionisti, promozione delle rispettive attività e sviluppo di progetti condivisi.

Uno degli ambiti più rilevanti riguarda la formazione. Le due realtà intendono infatti valutare la realizzazione di percorsi di aggiornamento condivisi, anche nell’ambito dell’Academy di Fondazione Italia Digitale, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale applicata al giornalismo, all’informazione locale e alle nuove competenze digitali.

“Crediamo che questa collaborazione possa oﬀrire un valore aggiunto concreto alle circa 80 realtà editoriali e 150 testate che fanno parte della nostra associazione – spiega Saverio Zeni, delegato ANSO – Pensiamo soprattutto alla possibilità di mettere a disposizione dei giornalisti e degli editori strumenti di aggiornamento, occasioni di incontro con esperti e nuove competenze. L’intelligenza artificiale, l’evoluzione delle piattaforme e i cambiamenti nel rapporto tra cittadini e informazione sono sfide che riguardano da vicino anche il giornalismo locale. Dobbiamo aﬀrontarle con consapevolezza e prepararci a coglierne le opportunità”.

“Siamo molto contenti – spiega Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale – per questo accordo di collaborazione. Da sempre il nostro lavoro si è sviluppato con grande attenzione ai territori e alle realtà locali, con Anso lo faremo con ancora più capillarità e approfondimento puntando su temi decisivi come la formazione, le competenze, la conoscenza del mondo digitale, da tempo molto impattante anche nell’ambito del giornalismo e dell’informazione. Genova è solo la prima di una serie di attività che svilupperemo insieme”.

L’accordo individua già alcune prime occasioni di collaborazione nel calendario 2027 di Fondazione Italia Digitale, tra cui il Festival Digitale Popolare di Firenze, la Digital Cup di Coverciano e gli Stati Generali della Comunicazione Pubblica Digitale a Roma, ma ”l’obiettivo – conclude Chiovelli – è costruire un rapporto continuativo, che non si esaurisca nella partecipazione a singoli appuntamenti, ma che produca occasioni di crescita e sviluppo nel tempo. ANSO vuole essere sempre più un punto di riferimento per l’innovazione dell’editoria digitale locale e partnership come questa ci consentono di raﬀorzare questo percorso”