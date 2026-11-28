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SARONNO – Amarezza per l’assenza di un piano industriale che garantisca un futuro allo stabilimento saronnese e per la volontà dell’azienda di proseguire sulla strada dei licenziamenti. È quanto emerge dalla nota diffusa dalle rappresentanze sindacali unitarie, da Fim Cisl dei Laghi, Fiom Cgil Varese e Uilm Uil Varese al termine delle assemblee con i lavoratori della Barco, che si sono tenute ieri, venerdì 27 novembre.

L’appuntamento è servito a fare il punto dopo il quarto incontro con la direzione aziendale. Dal confronto è emerso che per alcuni prodotti è prevista una copertura industriale fino al 2029, ma per lo stabilimento di Saronno non è in programma alcun rilancio, bensì il solo mantenimento dell’attività esistente.

A preoccupare le organizzazioni sindacali è soprattutto l’assenza di passi avanti sul fronte occupazionale. Nonostante le richieste avanzate nel corso dei diversi incontri, l’azienda non ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo.

“La situazione resta bloccata. L’azienda non ha fatto nessun passo indietro sulla procedura di licenziamento collettivo e si limita a gestire l’esistente, senza un vero piano industriale che garantisca il futuro occupazionale. Non possiamo accettare soluzioni che servono solo a rimandare i problemi”, spiegano le rappresentanze sindacali.

La vertenza riguarda complessivamente 71 posti di lavoro: 46 dipendenti a tempo indeterminato interessati dalla procedura di licenziamento collettivo e 25 lavoratori interinali per i quali non è previsto il rinnovo del contratto. All’origine della crisi occupazionale c’è la decisione della multinazionale belga di trasferire, a partire dal 2027, oltre la metà della produzione saronnese nello stabilimento cinese di Suzhou. Una scelta che mette in discussione le prospettive di una storica realtà industriale cittadina, erede della Fimi e specializzata nella produzione di monitor ad alta precisione per il settore medicale.

Nelle ultime settimane i lavoratori hanno dato vita a scioperi, presidi davanti ai cancelli di via Banfi e assemblee, chiedendo il ritiro dei licenziamenti, il ricorso agli ammortizzatori sociali e garanzie sul futuro produttivo dello stabilimento.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 3 dicembre, quando si terrà l’ultimo incontro previsto dalla procedura. Nel frattempo prosegue lo sciopero degli straordinari, della flessibilità e delle trasferte. “Le persone non sono numeri!” ribadiscono le rappresentanze sindacali.