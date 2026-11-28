Calcio

LAINATE – Netto successo della Frazione calcistica Dal Pozzo nell’anticipo del sabato sera della dodicesima giornata del campionato di Seconda categoria, girone K. Sul campo di Lainate, la formazione del Dal Pozzo si è imposta per 5-1 contro il Real Vanzaghese Mantegazza, conquistando tre punti che le consentono di salire provvisoriamente al secondo posto in classifica.

Protagonista della serata Di Lio, autore di una tripletta, con una delle tre reti realizzata su calcio di rigore. A completare il bottino del Dal Pozzo sono stati Tricarico e Spitaleri, mentre la rete degli ospiti è stata firmata da Macchi.

Dopo i quattro punti raccolti nelle due precedenti trasferte consecutive, il Dal Pozzo ha dunque ritrovato il successo davanti al pubblico di casa, portandosi a quota 26 punti, con un bilancio stagionale di otto vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. In attesa delle altre partite della dodicesima giornata, i gialloverdi scavalcano in classifica Vighi 1967 e Casorezzo, portandosi a sette lunghezze dalla capolista Victor Rho.

Seconda categoria, girone K – Classifica aggiornata dopo l’anticipo della 12ª giornata

Victor Rho 33 punti; Dal Pozzo 26; Vighi 1967 24; Casorezzo 23; Fc Sedriano 21; Virtus Cantalupo 20; Accademia Inveruno e Oratorio Lainate Ragazzi 18; Osaf 17; Cuggiono 16; Longobarda 2010 11; Furato 10; San Luigi Pogliano 6; San Giuseppe Arese Calcio e San Vittore Olona 3; Real Vanzaghese Mantegazza 1.

(foto da Fb: saluto finale della squadra del Dal Pozzo ai tifosi)

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